Divlje životinje prekinule golfski turnir: Viralna snimka je nevjerojatna

Autor: Zlatko Govedić

Dvije žirafe prekinule su ženski golfski turnir u Keniji kada su u nedjelju prošetale pored 18. rupe natjecateljskog terena. Tako je europski ženski turnir morao završiti ​​jer su se žirafe smjestile na kritičnoj točki igrališta.

Naime, 18. rupa označava službeni kraj golfskog igrališta i natjecanja. Dvije žirafe, imenom Char i Valentine, hodale su po terenu i odšetale do stabla kako bi jele lišće. One su nedavno spašene su iz neimenovanog, ratom zahvaćenog, područja u Africi.

Magical Kenya Ladies Open održan je u kenijskom Vipingo Ridgeu. Godine 2020. to je područje službeno postalo rezervat za divlje životinje. Vipingo se nalazi na južnoj obali te afričke države, oko sat vremena sjeverno od Mombase.

‘Sukob se pogoršava’

Mjesto jedinog afričkog golfskog terena s akreditacijom PGA, Vipingo Ridge površine 2500 ha, mjesto je PGA akademije izgrađene sa snom razvoja budućeg kenijskog prvaka. Golfaši sada naveliko onamo dolaze kako bi igrali na terenu na kojem će ugledati žirafe i druge divlje životinje koje se mogu vidjeti na igralištu.

Osoblje se također nada da će se životinje u rezervatu, nakon provedbe programa uzgoja, na koncu ponovno uvesti u divljinu ili druga utočišta i zaštićena područja.

“S načinom na koji se populacija širi, sukob ljudi i divljih životinja ići će samo u jednom smjeru i pogoršati se”, rekao je ravnatelj rezervata Alastair Cavenaugh i dodao:









“Stoga mislim da postoji mnogo prilika i prostora za vladu da se udruži s vlasnicima koji imaju zemlju koju mogu namijeniti rezervatima i zaštićenim područjima kako bi stvorili prostor za divlje životinje”.









Dugi vrat

Žirafa (Giraffa camelopardalis) je veliki sisavac iz porodice žirafa (Giraffidae). Karakterizira ju svijetložuta boja tijela s raznolikim smeđim šarama. Njene prednje noge su duže od stražnjih, a veoma izduženi vrat sastoji se od 7 kralježaka.

Na malenoj glavi ima kratke rožnate izrasline (3 do 5) prekrivene kožom. Po visini je najveći živi organizam (5 do 6 m), težak do 1,9 tona.

Hrani se lišćem, cvijećem, sjemenkama i voćem, koristeći svoj dugačak jezik kako bi ga dosegla. Kad pije vodu, žirafa mora teško nagnuti svoj dugi vrat i raširiti prednje noge. Nakon trudnoće koja traje 14 mjeseci, ženka rađa jedno mladunče.

Žirafa je društvena životinja koja živi u manjim skupinama od 10 do 20 jedinki, a često se miješa s antilopama, zebrama i nojevima. Izuzetno je brza i često bježi od napada zvijeri. Obitava u savanama, otvorenim šumskim područjima središnje Afrike. U divljini živi do 15 godina, dok u zoološkim vrtovima može živjeti do 27 godina. Lov i uništavanje staništa su najveće prijetnje ovoj vrsti, stoga je zaštićena zakonom.