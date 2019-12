Demonska opsjednuća su stvarna, pali anđeli vas napadaju kroz ovaj predmet!

Autor: dnevno.hr

Demonska opsjednuća i posjednuća iznimno su rijetka, međutim kako se okultizam širi svijetom i ljudi nesvjesno isprobavaju svakakve vidove duhovnosti ne shvačajući koliko ozbiljno tomože biti, mnogi egzorcisti napominju da se povećava broj ovakvih pojava diljem Europe i svijeta, te da pralelno raste potreba za egzorcistima u svakoj biskupiji!

Iz knjige Psihijatar u paklu, Simone Morabito izvadili smo ova tri najočitija simptoma koje spominju i svećenici egzorcisti koji su obavljali i prisustvovali obredu egzorcizma. Zanimljivo jest to da je ovu knjigu pisao PSIHIJATAR kojemu su dolazili ljudi sa ozbiljnim problemima demonskog posjednuća i opsjednuća, piše Rastimo u vjeri.

1.Užas pred svime što je sveto (ponavljam, užas) pred slušanjem imena „Isus, Bezgrješna Djevica Marija“, pred blagoslovljenom vodom, blagoslovljenim uljem, relikvijama svetaca, svetom Krunicom i blagoslovljenim predmetima;

2. Pojave (psihomotorni nemir kod kojeg je um posjednutog, za razliku od uma duševnog bolesnika, budan i naoružan neljudskom mržnjom (iskonskom)

3. Parapsihološke pojave: posjednuti pogađaju tajne o drugim ljudima, čak i one stare trideset i više godina, ako se osoba nije ispovjedila i dobila odrješenje grijeha, i pogađaju blisku budućnost nazočnih osoba.

Sotona i njegovi pali anđeli i danas tlače kršćane, i premda ne mogu oduzeti ljudski život, mogu nam poslati valove duhovnih napada (Ef 6,11-12). Kada je Sotona pao, pao je žestoko, zato što je htio preuzeti Božje prijestolje i primiti štovanje poput Boga, ali „bî bačen veliki Zmaj, stara zmija koja se zove Đavao i Sotona, zavodnik svega svijeta. Bî bačen na zemlju, a s njime bijahu bačeni i anđeli njegovi“ (Otk 12,9). Uskoro dolazi vrijeme kada će se svijetu suditi, a Bog će „poslati anđele svoje sa snažnim glasom trubnim, i oni će skupiti izabranike njegove od četiri vjetra, od jednoga kraja nebesa do drugoga“ (Mt 24,31), a onda „kad Sin Čovječji dođe u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, tada će sjesti na prijestolje slave svoje“ (Mt 25,31). Grijeh je štovati anđele, kao i postati zaokupljen njima; trebamo biti zaokupljeni Isusom Kristom kojem se čak i anđeli pokoravaju, a tako bismo trebali i mi.

Opasnosti bavljenja okultizmom i što su pali anđeli podmetnuli ljudima kroz talisman

Postoji mnoštvo talismana razno raznih oblika, različitih simbola, te raznih utjecaja na ljudski život. Korištenje talismana je okuultna praksa koja datira daleko u prošlost. Praksa korištenja talismana se mnogo koristi u današnjem vremenu. Postoje razna objašnjenja što su to talismani i čemu služe, mnoga objašnjenja govore da su u pitanju predmeti na kojima je određeni simbol koji pomaže ljudima u svakodnevici: neki pomažu za financije, neki za ljubav, neki za zaštitu od magijskog djelovanja, neki za zdravlje, sreću itd. Mnogi ljudi sami izrađuju talismane po uputama iz okultne literature, također kada ucrtaju simbole rade ritualno punjenje talismana i tada smatraju da talisman u potpunosti funkcionira. Ljudima se predstavlja slika da je u pitanju ljudska energija koju ljudi mogu usmjeriti na određeni predmet te ju programirati da ona služi svrsi, npr: za zdravlje, zaštitu, razno razne uspjehe itd. No pitanje koje se nameče, da li funkcioniraju talismani uopće? Ako logički razmislimo, i zapitamo se dali bi tisučljetna praksa talismana opstala da uistinu ne funkcionira? Veoma lako je doči do odgovora, no što je u pozadini?

Mnogi kad naprave talisman ili kupe ga misle da će im se želje ostvariti, nekima uistinu i djeluje, no mnogi završe na krivom putu, a posljedice su često velika duhovna i psihološka oboljenja, koja se često javljaju, o čemu je riječ? Kada ljudi rade talisman po uputama iz razno razne okultne literature, te kada ucrtaju određene simbole, i kada ga ritualno posvete, i tada on djeluje, po definiciji okultnih literatura, no ne djeluje talisman, niti simbol koji je ucrtan ima sposobnost razmišljanja te utjecanja na ljudski život, u pitanju je nešto veoma podmuklo, veoma pokvareno i zlo koje se krije iza svega toga. Pali anđeli su te okultne tehnike dali poganima, djelovanje talismana ne postoji, u pitanju je djelovanje demonskih sila na ljude. Nekim ljudima pomognu, no to je poput droge u početku je lijepo a nakon nekog vremena pravi pakao, mnogi ljudi polude, jel izrada tih talismana te ritual koji je izvršen nad tim predmetima omogućava, demonima da priđu ljudima koji koriste to, dok su ljudi na Božjem putu oni ne mogu ulaziti u naše živote kako im je po volji, no kada smo na njihovom terenu i kada se bavimo okultnim metodama tada zasiguro ih uvodimo u svoj život i nema sumlje da ćemo imati velike probleme, zato je veoma važno odbaciti sve okultne metode, i jedino Božju riječ slušati i ne koristiti ništa drugo što nije od Boga.

Mnogi talismani na sebi imaju simbole koji predstavljaju Sotonu, to je veoma opasno jel nema sumlje da njihovo korištenje će omogućiti djelovanje tih zlih sila, jel ako ih ljudi koriste moraju biti svjesni da sa tim činom se otvaranju njihovom utjecaju, te čak i u monogim slučajevima simbol koji je na njima govori direktno da ste sluga demona, tako da to treba ozbiljno shvatiti, nije mit, niti bajka u pitanju…

POTRESNO SVJEDOČANSTVO osobe koja se bavila okultizmom:

‘Bilo je to davno, a kao da se desilo jučer. Radila sam sa ljudima po 14h svaki dan. Od umora i iscrpljenosti uslijedio je napad. Borila sam se sa demonom oko tri sata. Mislila sam da neću izdržati te napade koje riječima ne mogu opisati…

Na kraju sam završila kod oca Gavrila. Kada je počeo sa molitvom u crkvi su pucala stakla. Kao posljedicu svega toga, dobila sam moždani udar. Na moju sreću i molitve, Arkanđeo Mihael me je zacijelio. Nakon toga sam bila na čišćenju i dubokim molitvama 6 mj. a napadi su bili stalni. Otac Gavrilo je dan i noć radio. O tom slučaju je napisao u svojoj knjizi. Rekao mi je da je moja vjera u Boga granitna i da me spasio i čuvao sam Bog i Isus. Nažalost ove godine Otac Gavrilo je preminuo.’