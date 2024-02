Danas pored Zemlje prolazi asteroid veličine nebodera, a još nekoliko ih stiže tijekom vikenda

Asteroid veličine nebodera proći će u petak unutar 2,7 milijuna kilometra od Zemlje. No nema brige jer su šanse da nas asteroid pogodi vrlo male, piše britanski list Guardian.

Centar NASA-e za proučavanje objekata blizu Zemlje procjenjuje da je asteroid širok između 210 i 480 metara. To znači da bi asteroid mogao biti slične veličine kao Empire State Building u New Yorku ili Willis Tower u Chicagu.

On 2 Feb. 2024, the potentially hazardous asteroid 2008 OS7 will have a close and obviously safe encounter with the Earth. It will come as close as 2.8 million of km, about 7.4 times the average distance of the Moon. We observed it on its way to us pic.twitter.com/yk3fx9uHeT

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) January 31, 2024