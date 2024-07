Da se smrzneš: Znanstvenik napravio potez koji se malo tko usudi, zmije su reagirale

Autor: Dnevno.hr

Brazilski biolog koristio se vrlo neuobičajenom metodom istraživanja ponašanja zmija otrovnica. Naime, on je nagazio na njih čak 40 tisuća puta. Joao Miguel Alves-Nunes iz istraživačkog centra Butantan u Sao Paulu stao je na zmije 40 tisuća puta noseći posebne zaštitne čizme. Inače, riječ je o raširenoj i nimalo bezopasnoj te iznimno otrovnoj zmiji nastanjenoj na jugoistoku Brazila.

Njegovo istraživanje, objavljeno u časopisu Scientific Reports, donijelo je ključna saznanja o napadima tih zmija u regiji, zaslužnih za velik dio od ukupno 20 tisuća trovanja godišnje u Brazilu. Zmije tijekom istraživanja nisu ozlijeđene, naglasio je Alves-Nunes te dodao kako je jako važno proučavati ponašanje zmija u tom, dosad neistraženom području, posebno u Brazilu. U većini drugih studija ne istražuje se razlog zbog kojeg je zmija napala, rekao je, piše ZIMO.

Ima svoju svrhu

Objasnio je i zašto je to radio: “Ako istražujete malariju, možete istražiti virus koji uzrokuje tu bolest, no ako ne proučite i komarca koji je širi, nikad nećete riješiti problem”, dodao je Brazilac. Opisao je da je testirao 116 životinja i na svaku stao 30 puta. Tijekom niza testova koji su trajali nekoliko dana on je ukupno stao na zmije 40.480 puta.

Alves-Nunes stajao je ili pored zmije ili blago na njihovu glavu, trup ili rep. Pritom se osjećao potpuno sigurno zbog zaštitnih čizama. Ipak, ranije ga je ugrizla čegrtuša, nakon čega je saznao da je alergičan i na zmijine toksine i na protuotrove, zbog čega je dugo bio hospitaliziran. Njegova studija pokazala je da je najvjerojatnije da će vas ugristi manja zmija. Ženske zmije u pravilu su agresivnije i sklonije napadu, osobito kad su mlađe i tijekom dana.

Istraživanje je pokazalo i da će ženke češće napasti tijekom visokih temperatura, a da će mužjaci rijetko napasti tijekom noći te da će radije odabrati bijeg. Istraživački tim sada se nada da će studija poboljšati distribuciju protuotrova koji se često šalju samo većim bolnicama, zbog čega dio pacijenata mora daleko putovati nakon ugriza.