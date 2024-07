Čuveni izumitelj uznemirio duhove: ‘Izrađujem telefon za razgovor s mrtvima’

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Smrt. Vječni misterij. Sve nas čeka. Samo je pitanje vremena. Nitko nema pojma što se zbiva nakon smrti. Nitko se nikad nije vratio. Upravo zato ta univerzalna pojava, ta neumitna biološka činjenica, toliko plijeni našu maštu.

Smrt nas uistinu fascinira otkako postojimo. Mitologije, religije, filozofije i znanost nude različite perspektive na smrt. Neki kažu “nema ništa“, dok su drugi razradili sve moguće scenarije.

U starim mitologijama smrt i zagrobni život često su imali značajno mjesto. Primjerice, u staroegipatskoj mitologiji vjerovalo se da duša nakon smrti prolazi kroz niz iskušenja prije nego što dođe do Ozirisa, boga mrtvih, koji joj sudi. U grčkoj pak mitologiji duše prelaze rijeku Stiks kako bi došle do podzemnog svijeta kojim vlada Had.

Razna vjerovanja

Platon je tvrdio da je smrt odvajanje duše od tijela i uvjet za apsolutno znanje – samo potpuno odvojena od tijela, duša se može uzdignuti do razine čistih ideja. To stajalište kulminiralo je kod Plotina koji je smatrao da je smrt najveće dobro jer omogućuje duši da dosegne čistu vrlinu. Nasuprot tomu, Epikur je tvrdio da smrt tijela znači i kraj svih umnih funkcija. Ističe da prema smrti možemo biti ravnodušni jer dok postojimo, smrti nema, a kada smrt dođe, nas više nema. Kršćani vjeruju u raj i pakao kao krajnja odredišta duše, ovisno o njezinim djelima i vjeri tijekom života.

Rano kršćanstvo smrt tumači kao kaznu za praroditeljski grijeh (Tertulijan, Augustin), dok kasniji kršćanski pisci (Toma Akvinski, Duns Scotus) naglašavaju da je smrt povratak tijela materiji iz koje je stvoreno, a duše u vječni život. Islam također uči o raju (džennet) i paklu (džehennem), s naglaskom na Božju pravednost i milost. Hinduisti vjeruju u reinkarnaciju, pri čemu duša prolazi kroz ciklus rođenja, smrti i ponovnog rođenja (samsāra), dok ne postigne oslobođenje (mokša) od tjelesnosti.

Budizam pak naglašava ponovno rođenje i moralnu retribuciju (karma), s konačnim ciljem postizanja stanja bez patnje i ciklusa rađanja (nirvāna).









‘Telefoniranje s duhovima’

Gottfried Leibniz smatra da je smrt postupna involucija tijela, dok Johann Gottlieb Fichte tvrdi da je smrt samo “negativna strana života”. Georg Wilhelm Friedrich Hegel smatra da je smrt najviša “općenitost” do koje pojedinac dolazi, a Arthur Schopenhauer vidi smrt i rođenje kao “vibracije” vječno žive ideje, pa kada čovjek umre, nestaje svijet koji on nosi u glavi. Očekivano, Friedrich Nietzsche smatra da čin umiranja nije toliko važan koliko mu pridaju fiziologija i teologija te tvrdi da je smrt najbanalnija stvar.









Znanost, međutim, pristupa smrti kao biološkom fenomenu. Smrt se općenito definira kao trajni prekid svih vitalnih funkcija organizma. Neuroznanost istražuje procese koji se događaju u mozgu neposredno prije i nakon smrti. Iako nema empirijskih dokaza za postojanje zagrobnoga života, istraživanja o iskustvima blizu smrti (NDE) nastoje objasniti taj fenomen neurobiološkim procesima.

Zapravo, sve odgovore mogli bismo pronaći jednostavnim pitanjem nekomu tko je već preminuo. Iako zvuči kao šala, u ne tako davnoj prošlosti neki su entuzijasti predlagali komuniciranje s mrtvima, tj. “telefoniranje s duhovima” s pomoću različitih aparata.

Ideja o izgradnji suvremenog tehnološkog rješenja za komunikaciju s duhovima prvi se put javila tijekom 19. i početkom 20. st., kada je pokret “spiritualizam” bio u velikom usponu. Mnogi koji su izgubili bliske članove obitelji tražili su usluge medija i sudjelovali u spiritističkim seansama na kojima se moglo vidjeti lebdenje stolova ili pojavljivanje cijelog tijela duha te čuti tajanstvene zvukove poput kucanja. Često se razotkrivalo da su sve te pojave obične prevare, no seanse su svejedno bile vrlo popularne.

Nije proradio

Nakon izuma fotoaparata postale su popularne i “fotografije duhova”. Amerikanac William H. Mumler (1832.-1884.) te Britanci Frederick Augustus Hudson (1818.-1900.) i William Hope (1863.-1933.) često su izrađivali fotografije na kojima se vide njihovi klijenti kako sjede u prvom planu, dok njihov preminuli rođak stoji iza njih. Naravno, mnoge od tih fotografija bile su razotkrivene kao krivotvorine napravljene dvostrukom ekspozicijom i sličnim tehnikama.

No maštu svjetske javnosti najviše je zaokupio čovjek koji je bio najavio izradu dvosmjernog komunikacijskog uređaja za razgovor s duhovima. Bio je to čuveni američki izumitelj Thomas Alva Edison (1847.-1931.)

Glasine o “duhovnom telefonu” počele su kružiti 1920., pošto je on u intervjuu za American Magazine rekao da već neko vrijeme izrađuje aparat kako bi provjerio je li moguće da ljudi koji su napustili ovaj svijet komuniciraju s nama te dodao da uređaj neće koristiti nikakva okultna, mistična, tajanstvena ili čudna sredstva niti će koristiti bilo kakve tzv. medije. “Sada radim na izgradnji jednog takvog aparata i nadam se da ću ga moći završiti u roku od nekoliko mjeseci”, bio je izjavio izumitelj.

Dovoljno je reći da Edison nikada nije otkrio svoj duhovni telefon, a reakcija medija na njegove izjave vjerojatno je obeshrabrila bilo kakav daljnji razgovor o tome. Činilo se da je time ta priča okončana, no 2015. francuski novinar Philippe Baudouin otkrio je rijedak primjerak Edisonova dnevnika koji je sadržavao njegova detaljna razmišljanja o duhovnom svijetu i mogućnosti uspostavljanja kontakta s mrtvima.

Unatoč tomu, vjerojatno nikada nećemo znati je li Edison bio završio svoj prototip te je li ga pokušao upotrijebiti za razgovor s duhovima. Šezdesetak godina poslije, bio je još jedan sličan pokušaj.

Američki izumitelj William O’Neil 1980. konstruirao je elektronički audiouređaj nazvan “The Spiricom”. Tvrdio je da njegov uređaj može održavati dvosmjerni razgovor s duhom na način koji se ne razlikuje od korištenja običnog telefona te da ga je napravio prema specifikacijama koje je telepatski dobio od Georgea Muellera, znanstvenika koji je umro šest godina prije.

Iskorištavanje naivnih

U svom službenom priručniku Spiricom je opisan kao “pristup elektromagnetsko-eteričkog sustava komunikacije drugim razinama ljudske svijesti”. Na konferenciji za medije u Washingtonu (DC), 6. travnja 1982. O’Neil je izjavio da je mogao održavati dvosmjerne razgovore s duhovima putem Spiricoma te je istraživačima besplatno dao specifikacije dizajna. Međutim, otad nitko nije uspio ponoviti njegov “podvig”.

O’Neilov partner, umirovljeni industrijalac George Meek, pripisao je njihov uspjeh i nesposobnost drugih da ponove komunikaciju s mrtvima “O’Neilovim parapsihološkim sposobnostima koje čine dio petlje koja omogućuje funkcioniranje sustava”.

Godine 2020. američki istraživač Kenny Biddle napisao je opsežan članak u kojem je objasnio zašto je Spiricom obična prevara. Uostalom, za uređaj nikada nisu bila prijavljena nikakva patentna prava, a izumitelji su potom tvrdili da su “zapravo htjeli potaknuti druge istraživače da dalje razvijaju njihovu ideju te da izrade vlastite verzije”.

Američki izumitelj Frank Sumption iz Colorada, koji se naročito zanimao za “fenomen elektronskog glasa”, 2002. izradio je sličan uređaj za komunikaciju s mrtvima, koji je nazvao “duhova kutija” (“ghost box”) ili “Frankova kutija” (“Frank’s box”).

Uređaj je radio tako što se brzo kretao naprijed-natrag kroz različite radiopojaseve, a snimka bi se obično sastojala od sićušnih isječaka raznih radioemisija i bijelog šuma koji, prema pretpostavci, “sadrži glasove mrtvih”.

U to je vrijeme njegova kutija izazvala popriličnu pometnju u paranormalnoj zajednici. Mnogi su je zagovarali kao “pravu stvar”, dok su je drugi odbacivali kao besmislicu. Štoviše, tvrdili su da je snimljeni zvuk “besmislen te da je svaka sličnost s glasom puka audiopareidolija”.

Pareidolija je psihološki fenomen u kojem se slučajni podražaji tretiraju kao značajni. Obično se to događa u vizualnoj percepciji, npr. likovi koje vidimo u oblacima, šumskim krošnjama i sl. Audiopareidolija je fenomen u kojem mozak prepoznaje smislene zvukove u pozadinskoj buci.

Potpuna besmislica

Sumption je tvrdio da su poruke primljene putem uređaja namijenjene isključivo korisniku, što znači da drugi ljudi koji slušaju snimke vjerojatno neće čuti isto ili pak neće čuti ništa. Zbog toga je bilo nemoguće objektivno potvrditi da uređaj stvarno funkcionira ili da snimke sadrže glasove duhova.

Sumption je navodno izradio oko 180 takvih uređaja i podijelio ih nekolicini odabranih ljudi, a bilo je i nekoliko pokušaja drugih da stvore vlastite verzije. Nažalost, 2014. je preminuo od srčanog udara, čime je ponio tajne svog izuma u grob.

Iako nijedan od spomenutih uređaja nije promijenio svijet niti se dokazao kao pouzdana tehnologija za dvosmjernu komunikaciju s mrtvima, Spiricom i Frankova kutija ipak su nadahnuli nove generacije “lovaca na duhove” i zaljubljenika u paranormalno.

Današnji istražitelji koriste sve složeniji niz naprava dizajniranih za hvatanje “dokaza o duhovima”, od digitalnih diktafona i infracrvenih kamera do detektora elektromagnetskog polja i temperaturnih senzora.

Postoje čak i oni koji su razvili vlastite moderne ekvivalente navedenih uređaja u nadi da će moći komunicirati sa svojim preminulim bližnjima.

Dok čekamo da se dokaže smislenost ijednog takvoga aparata, ostaje nam da se zamislimo nad životom i da svojim voljenima posvećujemo vrijeme dok smo živi. Jer, kad nas jednog dana više ne bude, bit će kasno. Zauvijek.