Crna vojska hrvatskog kralja Matije nekada je harala Europom: Imao posebnu metodu motiviranja

Mađarski institut pokrenuo je 2021. godine akciju potrage za ostacima voljenog hrvatsko-ugarskog kralja Matijaša (Matija) Korvina. Tijelo Matijaševa izvanbračnog sina Ivaniša je pokopano u Crkvi Reda svetog Pavla i upravo su njegovi ostaci bili ključni za utvrđivanje genetskog koda hrvatsko-ugarskog kralja, piše Povijest.hr.

Taj će gentski zapis biti nit vodilja u opsežnoj potrazi za izgubljenim tijelom hrvatsko-ugarskog kralja. Zna se da je Matijaš privremeno pokopan u Crkvi Uznesenja Marijina u Stolnom Biogradu, s tim da mu je privremeno “ležište” postalo trajno jer je u međuvremenu došlo do osmanlijskih osvajanja i oskvrnjivanja tamošnje crkve i ukopanih tijela.

Matijaševo tijelo je jedno od mnogih koje tek treba biti identificirano u zajedničkoj kosturnici. Zbog toga nije nemoguće da će ova potraga potrajati i više desetljeća. No, danas ćemo se pozabaviti Korvinovom profesionalnom vojskom koja je bila bez premca u tadašnjoj Europi, a u kojoj je služio i zloglasni Vlad Drakula. Matijaš je na prijestolje došao u turbulentnim vremenima.

Iz tamnice na prijestolje

On je jedan od rijetkih vladara koji nije došao na vlast nasljednim putem već je, dapače, na prijestolje stigao direktno iz tamnice. Vjerojatno vas zanima o čemu je riječ. Da bismo ispričali ovu priču moramo se vratiti u vrijeme njegova oca Janoša Hunjadija, koji se proslavio kao izvrsni vojskovođa, čija je umješnost kao vojnog stratega došla do izražaja prigodom opsade Beograda.

No, on se tamo razbolio od kuge i umro od posljedica te bolesti 1456. godine. Na položaju koji je držala hrvatsko-ugarska vojska s Janošem je bio i njegov stariji sin Ladislav. Tijekom sukoba s Osmanlijama došlo je i do spora oko pitanja preuzimanja banske časti u Slavoniji, kao i Hrvatskoj i Dalmaciji. Drugim riječima bio je to sukob oko vlasti nad određenim dijelovima Kraljevstva. Sukob koji je započeo za Janoševa života, kulminirao je ubrzo nakon njegove smrti.

Ladislav Hunjadi je očito bio iznerviran razvojem događaja te je u Beogradu gdje se okupljala križarska vojna protiv Osmanlija 1456. godine dao pogubiti Ulricha III. Celjskog, da bi uskoro i sam bio ubijen u naručenom ubojstvu od strane samog kralja Ladislava V. Kralj je u svom osvetničkom pohodu zbog ubojstva svog odgojitelja Ulricha dao zatvoriti i Ladislavova četrnaestogodišnjeg brata Matijaša, ali ne zadugo.

















Proučavao rimske vojskovođe

Nakon smrti Ladislava V. odlukom velikaša Matijaš je izabran za novog kralja jer je kao sin Janoša ima podršku nižeg plemstva. Ovaj se izbor pokazao dobrom odlukom jer je mladac bio više nego sposoban vladar, koji je uspio stabilizirati zemlju u kritičnom trenutku. Branio je uspješno kraljevstvo od Osmanlija pri čemu je vodio računa o jačanju gospodarstva i promijeni sustava oporezivanja zahvaljujući kojem je stvorio jednu od najuspješnijih profesionalnih stajaćih vojski u povijesti, tzv. Crnu vojsku.

Kako bi uzdržavao ovu vojsku proveo je poreznu reformu, koja je najvećim dijelom pogodila visoko plemstvo i, što nije iznenađujuće, smanjila njegovu popularnost u najvišim društvenim krugovima. Korvin je kao dječak odrastao uz knjige pa se rano susreo s rimskim vojskovođama od kojih je na njega najveći utjecaj izvršio Julije Cezar. Upravo ga je Cezar sa svojim opisima ratovanja u Galiji potaknuo na osnivanje profesionalne vojske. Ta je vojska dobila naziv Crna vojska jer su njeni pripadnici bili odjeveni u crno, pa su čak imali i crne oklope.

Naime, u kasnom srednjem vijeku postojala su dva tipa oklopa od čeličnih ploča: sjajni i oni crni, i upravo su Matijaševi vojnici imali crne oklope, koji su bili nešto jeftini od uglačanih. Matijaševa profesionalna vojska zaustavila je prodor Osmanlija. On je potpuno opravdano podigao poreze te je zahvaljujući njima dobro plaćao svoju vojsku. To znači da ju je ne samo plaćao kako treba već su i plaće stizale na vrijeme, zbog čega su njegovi ljudi bili motivirani za službu.

Kako ih je poticao

Svake godine je bilo potrebno za funkcioniranje te vojske osigurati 600 000 zlatnika. No on je dodatno poticao zapovjednike unutar svoje vojske raznim nagradama na odanosti i veću motiviranost. Svojim je časnicima dodjeljivao dvorce i posjede, omogućavao im da zadrže veći dio plijena, što je bio, mora se priznati, više nego dobar poticaj za uspješnije rezultate. Povjesničari kažu da je plaća njegovih vojnika bila usporediva s plaćama današnjih menadžera, što znači da su morali biti jako, ali jako zadovoljni svojom službom.

Matijašu nije bilo žao uložiti novac u opremanje vojske pa je njegova vojska bila doslovno naoružana do zuba. Kažu da je to bila najbolje naoružana europska vojska na kraju srednjeg vijeka. Bila je opskrbljena starim puškama pri čemu je svaki četvrti vojnik imao pušku.

Računa se da ju je imalo čak 20 posto vojnika Crne vojske, što je bilo više nego dobro jer su druge europske vojske imale do 10 posto vojnika naoružanih puškama. Taj postotak ne djeluje impresivno, barem ne na prvu, no zapravo takva relativno skromna brojka je bila posljedica skupoće baruta. Uz kopnenu vojsku imao je Matijaš i mornaricu na Dunavu.

Odgodio prodor Osmanlija na područje Hrvatske

Poslije pada Bosne 1463. Korvin oslobađa Jajce i Srebrenicu i stvara tu banovine s mrežom fortifikacija. Nakon što je privremeno stabilizirao odnose s Osmanlijama usmjerio se prema sjeveru. U ratu s Habsburgovcima bio je, također, uspješan te je porazio Fridrika III. i osvojio Beč 1485. godine, kao prvi vladar kojemu je to uspjelo. Njegova je Crna vojska u okolici Beča navodno pobila 20 000 ljudi. Kasnije je na području Budima ubila ih oko 15 000. Ako vam brojke djeluju prenapuhano i nama se čini isto.

Pretpostavljamo da se samo htjelo njima aludirati na moć ove vojske koja je tijekom vremena dobila status divlje i neobuzdane. Nakon ovog čina prebacio je svoju prijestolnicu u Budim. Korvin je odgodio prodor Osmanlija na područje Hrvatske za otprilike pola stoljeća. Matijaš Korvin umro je u Beču 1490. godine. Međutim, njegovi nasljednici neće biti kadri zaustaviti napredovanje Osmanlija i na taj način zaustaviti slabljenje države.

Ono što se može reći za Matijaša da je bio sjajan vladar koji je znao gledati izvan uskih interesa elita i zahvaljujući tome zaustaviti neprijatelja. Velika ulaganja u obranu omogućila su u njegovo vrijeme daljnje funkcioniranje države, što će kasnije biti narušeno i dovesti će do, kako kažu, rasapa kraljevstva, piše Sonja Kirchhoffer za portal Povijest.hr.