Čovjek nije spavao čak 264 sati: Oborio je rekord, ali i osjetio ozbiljne posljedice

Autor: F.F

Sada već daleke 1963. godini, dva prijatelja, 17-godišnjak Randy Gardner i njegov prijatelj Bruce McAllister, odlučili su istražiti područje spavanja za svoj školski znanstveni projekt. Njihov prvotni cilj bio je oboriti svjetski rekord u ostajanju budnim kako bi istražili utjecaj nedostatka sna na ljudski mozak. Iako su počeli s namjerom proučavanja paranormalnih sposobnosti, brzo su se preusmjerili prema istraživanju utjecaja nedostatka sna na kognitivne sposobnosti i sportsku izvedbu, posebice na košarkaškom terenu.

Randy Gardner preuzeo je izazov i odlučio ostati budan što je dulje moguće, nadmašujući tadašnji rekord od 260 sati. Kako bi pratili njegovu izvedbu, zatražili su pomoć istraživača spavanja Williama Dementa sa Sveučilišta Stanford. Unatoč Randyjevoj fizičkoj spremnosti, nakon tri dana bez sna počeo je iskusiti probleme s koncentracijom, gubitkom pamćenja te nizom mentalnih izazova, uključujući neraspoloženje, paranoju i halucinacije.

Nije bilo ugodno

Eksperiment je završen nakon 11 dana, kad je Randy oborio rekord. Iako je brzo zaspao nakon toga, nije pokazao značajne kratkoročne posljedice. Međutim, kroz desetljeća se suočavao s nesnosnom nesanicom. Gardner je opisao svoje iskustvo, naglašavajući teškoće u interakciji s ljudima i opisujući to kao produžetak onoga što je prošao prije 50 godina.

U razgovoru s NPR-om, Gardner je rekao: “Spavao sam nešto više od 14 sati. Sjećam se kad sam se probudio, bio sam malo ošamućen, ali ništa više nego obično.” Srećom, činilo se da tinejdžer nije imao značajnijih kratkoročnih problema zbog završetka znanstvenog projekta. Ipak, kasnije je priznao da ga je desetljećima mučila nesanica.









“Grozan mi je bio osjećaj biti u blizini ljudi. Sve me to uzrujavalo. Bio je to kao produžetak onoga što sam radio prije 50 godina”, dodao je.