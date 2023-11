Čovjek je čuvao kamen za koji je mislio da je zlato: Ipak se radilo o ‘pošiljci’ iz svemira

Autor: F.F

Godine 2015. David Hole istraživao je regionalni park Maryborough blizu Melbournea, Australija, koristeći detektor metala. Naišao je na neobičnu, tešku, crvenkastu stijenu u žutoj glini. Pretpostavljajući da je riječ o zlatu zbog lokacije u regiji Goldfields, pokušao je otvoriti stijenu različitim alatima, ali bez uspjeha.

Regija Goldfields bila je iznimno popularna u vrijeme ‘zlatne groznice’ jer je bila prepuna zlata, no ispostavilo se da nije riječ o stijeni koja sadrži zlato. Kasnije se otkrilo da je riječ o rijetkom meteoritu, prenosi Science Alert.





Geolog Dermot Henry iz Muzeja u Melbourneu opisao je meteorit kao izuzetno oblikovan, nastao prolaskom kroz atmosferu. Unatoč pokušajima otvaranja, Hole je odnio meteorit u Muzej u Melbourneu na identifikaciju.

Veliko otkriće

Henry, geolog s 37 godina iskustva, istaknuo je da su se od tisuća kamenja koja je pregledao samo dva pokazala kao pravi meteoriti. Maryborough meteorit težak 17 kilograma star je 4,6 milijardi godina, a nakon rezanja dijamantnom pilom, otkriveno je da je običan hondrit H5 s visokim postotkom željeza.

Meteoriti su dragocjeni za proučavanje svemira jer pružaju informacije o starosti, formiranju i kemiji Sunčevog sustava. Henry naglašava da neki meteoriti sadrže i ‘zvjezdanu prašinu’ stariju od Sunčevog sustava te da pružaju uvid u unutrašnjost planeta.

Istraživači još ne znaju odakle je meteorit došao i koliko je dugo bio na Zemlji, ali tvrde kako je ovo bilo veliko otkriće.

