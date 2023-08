Čovjek čuo zvukove iz grmlja, a onda je iz njega izletjelo biće zastrašujućeg izgleda: ‘To je Venom’

Dok je snimao okolicu šume i gustog grmlja pored ceste u Vijetnamu, jedan čovjek doživio je neobičan susret s jednom dosta zanimljivom životinjom. Na prvi pogled, stvorenje koje je izletjelo iz žbunja podsjećalo je na Marvelovog antijunaka Venoma, iako u znatno manjem izdanju. Međutim, kako se stvorenje približavalo, postalo je jasno o kakvoj se životinji radi.

Radi se o sjevernom bjeloobraznom gibonu, koji je prišao čovjeku s kamerom i upozorio ga da prestane snimati. Ova rijetka životinja naseljava isključivo sjeverni Vijetnam i spada među izuzetno ugrožene vrste. Nažalost, 2013. godine izumrla je u Kini.

This white cheeked gibbon doesn’t want to be filmed

pic.twitter.com/GqXntt5rJa





— Science girl (@gunsnrosesgirl3) February 20, 2023