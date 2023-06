Cijela Zemlja mogla bi postati jedan megalopolis: Takav bi grad brzo potrošio sve resurse i urušio se sâm od sebe

Autor: Zlatko Govedić

Svakom ljubitelju “daleke daleke galaktike” svidjet će se najnoviji motivi iz serije za internetski prijenos “The Mandalorian” o životu u planetarnom gradu Coruscantu. U posljednjim objavljenim epizodama treće sezone te Disneyjeve serije radnja se odvija u galaktičkoj prijestolnici svemira “Ratova zvijezda”, planetu prepoznatljivom iz svemira po zupčastim prstenovima i linijama svjetala koji potpuno pokrivaju njegovu površinu.

Prvi put predstavljen u posebnom izdanju “Ratova zvijezda: Povratak jedija” Georgea Lucasa iz 1997., Coruscant je brzo zadobio status kultnog svijeta. Riječ je o nevjerojatno gustom planetarnom gradskom pejzažu. Tokovi zračnog prometa smješteni su među beskrajnim visokim megastrukturama koje doslovce sežu u nebo, a njihova elevacija ima više od 5000 razina, od kriminalnog podzemlja do viših slojeva u kojima žive politički moćnici.

Naročito je intrigantno što je taj izgrađeni okoliš potpuno odvojen od prirodnih planetarnih sustava. U trećoj epizodi “The Convert”, bivša carska časnica za vezu Elia Kane i bivši carski znanstvenik Penn Pershing razgovaraju na javnom trgu. Ona ga navede da pokuša dotaknuti svjetleću ledenu gromadu, no kad je on to pokušao, spriječio ga je policijski leteći droid. Stijena je zapravo vrh najviše planine na planetu, imenom Umate. “Kažu da je to jedino mjesto na cijeloj površini gdje možete vidjeti sâm planet”, otkrila je časnica.





Znanstvenik je prethodno doznao da je Coruscant jedan od samo nekoliko gradova-planeta u galaktici. Riječ je o konceptu poznatom kao – ekumenopolis.

Taj je izraz početkom 1960-ih skovao grčki arhitekt i urbanist Constantinos Apostolou Doxiadis (1913. – 1975.), a znači “grad koji obuhvaća planet”.

Kozmopolitska generacija

Za Coruscant je to uistinu savršen opis. “Iako se takav prikaz još ne može ni približno usporediti s urbanom ekspanzijom na Zemlji, širenje grada Coruscanta koji proždire vlastiti planet ipak predstavlja upozoravajuću priču”, piše geograf Juan Miguel Kanai sa Sveučilišta u Sheffieldu (Engleska, UK) u svom novom eseju na platformi “The Conversation”. U doba sage “Ratovi zvijezda” u koje je smještena priča o Mandalorcu, Coruscant je političko i ekonomsko središte Nove Republike. Iako ima učinkovitu administraciju te je demokratski, slobodan i miran svijet, on je ipak ograničen nezgrapnom birokracijom i oštrim društvenim nejednakostima koje dijele žitelje doslovno viših i nižih razina.

Taj izmišljeni grad-planet ima tri bilijuna stanovnika, što je 430 puta više od trenutnog broja svjetske populacije koja iznosi osam milijardi; no ta je demografska usporedba svejedno poučna.

Doxiadis je pripadao kozmopolitskoj generaciji urbanista 20. stoljeća, baš kao i npr. francuski filozof Henri Lefebvre (1901. – 1991.) ili brazilski geograf Milton Santos (1926. – 2001.). Njegova je društvena i okolišna teorija obuhvaćala kontinentalne, pa čak i planetarne razmjere. Pritom je promišljao o svemu, od individualnog doma do globalne infrastrukture.

Kada je 1962. pisao o “univerzalnom gradu 21. stoljeća”, ekstrapolirao je stope rasta tog vremena kako bi predvidio da bi svjetska populacija mogla dosegnuti 50 milijardi do 2100. Predviđao je da će 98 posto stanovništva živjeti u urbanim sredinama čija će se površina povećati na nevjerojatnih 48 milijuna četvornih kilometara, što odgovara otprilike trećini ukupne kopnene površine planeta Zemlje.









Već kasnih 1920-ih, američki povjesničar i utjecajni stručnjak za urbanu arhitekturu Lewis Mumford (1895. – 1990.) upozorio je da bi se ekspanzivne moderne metropole s početka 20. stoljeća mogle pretvoriti u kakav monstruozan megalopolis. U svojoj knjizi “The City in History” (1961.) otišao je i korak dalje u opisu tog nezaustavljivog širenja.

Optimistično uvjerenje

Tvrdio je da će “duboko katastrofalan uspjeh megalopolisa” za posljedicu imati iskorištavanje okolnih područja za resurse, dok će unutar njega rasti kaos i nasilje, što će na koncu dovesti do napuštanja grada. Predvidio je propast u doba koje je nazvao “nekropolom”, tj. “gradom smrti”. Doxiadis je dijelio Mumfordove strahove, ali ga je manje zabrinjavao kolaps zapadne civilizacije.

Naprotiv, mislio je da će, pod uvjetom da se ispravna mreža prometa i komunikacija izgradi uz nova naselja kako bi se podržao rast ekumenopolisa, njegovo megalopolitansko širenje zapravo rezultirati “gradom života”.









Doxiadisovo istraživanje i praksa podržavali su optimistično uvjerenje da se urbanim širenjem, kako demografskim tako i fizičkim, može znanstveno upravljati u odgovarajućoj ravnoteži “s preživljavanjem otvorenih prostora”. Drugim riječima, ekumenopolis koji je zamislio bio je golem, ali ipak nije obuhvaćao cijeli planet.

Možda smo tek u ranim fazama 21. stoljeća, ali urbano-ruralna ravnoteža u svijetu već se nagnula prema gradovima. Ured za stanovništvo Odjela za gospodarske i društvene djelatnosti Ujedinjenih naroda predviđa da će do 2050. više od dvije trećine (68 %) svjetskog stanovništva biti koncentrirano u urbanim središtima. To predstavlja potpuni preokret rasporeda ruralno-urbanog stanovništva u odnosu na stanje prije samo jednog stoljeća. A do 2100. taj bi omjer mogao prijeći 85 %.

“Doxiadis je ispravno predvidio tu masovnu urbanu tranziciju. Međutim, u pogledu ukupne veličine stanovništva, još smo svjetlosnim godinama daleko od onoga što je on zamislio 1960-ih”, piše Kanai.

Od objavljivanja “Granice rasta”, važnog izvješća koje je 1972. podnijela američka ekologinja Donella Meadows (1941. – 2001.), naše razumijevanje čimbenika koji ograničavaju urbanu demografsku, ekonomsku i fizičku ekspanziju uvelike se izoštrilo. Za obožavatelje “Ratova zvijezda”, Coruscant je izvorni dom čovječanstva u “dalekoj dalekoj galaktici”.

Planetarne granice

U našem slučaju, međutim, kada bi Zemlja doista bila obuhvaćena jedinstvenim gradskim pejzažom, nastali bi se ekumenopolis urušio pod težinom svog ekološkog otiska.

Pretjerana promjena zemljišnog sustava ili potrošnja slatke vode, između ostalog, povećali bi rizik od nepovratne promjene okoliša. Kada bi se takve planetarne granice prešle, čovječanstvo jednostavno ne bi moglo preživjeti, a kamoli napredovati kao Coruscant.

Postoji i jedna, blaža, ideja da bi svi ljudi trebali živjeti u više velikih gradova, dok bi ostatak planeta ostao netaknuta priroda. No čak bi i takav koncept bio vrlo teško provediv zbog mnogih praktičnih i društvenih razloga.

Prvo, mnogi ljudi vole živjeti u ruralnim područjima ili manjim gradovima, gdje imaju više prostora i tišine te se mogu baviti poljoprivredom ili drugim aktivnostima na otvorenom.

Drugo, gradovi su važna središta gospodarstva, kulture, obrazovanja i znanosti, a mnogi ljudi žele živjeti u takvim sredinama zbog boljih mogućnosti zapošljavanja i napredovanja te zbog pristupa kulturnim događajima, restoranima, muzejima i drugim sadržajima.

Treće, ograničavanje ljudi na gradove moglo bi dovesti do veće koncentracije zagađenja i drugih ekoloških problema u urbanim područjima, što bi moglo biti štetno i za ljude i za okoliš.

Stoga je bolje tražiti rješenja za održive načine života i ravnotežu između urbanih i ruralnih područja, uz uzimanje u obzir potreba ljudi, okoliša i gospodarstva.

To uključuje poticanje održivog urbanog planiranja, javnog prijevoza, energetske učinkovitosti, uz istodobno poticanje održive poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Mnogo je teorija o najboljim načinima razvoja gradova. Primjerice, teorija “grad kao organizam” smatra da gradovi funkcioniraju poput organizama, s vlastitim životnim ciklusom i prirodnom tendencijom da se razvijaju i rastu.

Održivo planiranje

S druge strane, “grad kao stroj” jest teorija koja tretira gradove kao strojeve s precizno definiranim dijelovima i funkcijama koje se moraju koordinirati kako bi grad funkcionirao učinkovito.

Teorija “grad kao ekosustav” fokusira se na ekološki održiv razvoj gradova, naglašavajući važnost održivog upravljanja prirodnim resursima i očuvanja bioraznolikosti. “Grad kao mreža”, pak, ističe važnost povezivanja različitih dijelova grada kako bi se omogućilo slobodno kretanje ljudi, roba i usluga.

U ekološkom smislu, “grad kao ekosustav” obično se smatra optimalnom teorijom jer se fokusira na održivo korištenje prirodnih resursa. Već danas sve više gradova usvaja održive prakse i politike za zaštitu okoliša i smanjenje ugljičnog otiska.

“Iz perspektive globalne pravde, nije dovoljno priznati da živimo u vrijeme planetarne urbanizacije bez presedana. Moramo pronaći načine za obuzdavanje predatorskih tendencija urbanizacije koja proždire cijeli svijet. Moramo zaštititi ono što je ostalo od Zemlje i smisliti bolje alternative modernom kapitalističkom gradu kao uzoru ljudskog naselja”, zaključuje Kanai.