Britanska parlamentarka razotkriva pakleni plan: ‘Zbog Marakeša će 60 milijuna migranata preplaviti Europu u sljedećih sedam godina!’

Autor: ZG/Dnevno.hr

Globalni kompakt o migracijama, tzv. Marakeški sporazum, uzrokovat će da Europa bude preplavljena sa dodatnih 59 milijuna novih imigranata u roku od 6 godina, izjavila je britanska parlamentarna zastupnica Janice Atkinson.

Kritizirala je britansku premijerku Theresu May zbog obećanja da će ponovno preuzeti kontrolu nad britanskim granicama nakon Brexita, koja svejedno planira potpisati migracijski pakt UN-a sljedećeg mjeseca.

“Sjetite se – UN i globalisti žele poplaviti naš kontinent sa 59 milijuna doseljenika do 2025. godine”, rekla je i objasnila da UN-ov dokument navodi kako je masovna imigracija “neizbježna, poželjna i neophodna”. Upozoravajući kako će plan dovesti do “kulturnog i moralnog sloma” europskih zemalja, Atkinson je također naglasila da bi pakt mogao dovesti do izglasavanja Zakona o govoru mržnje za upotrebu pojma “ilegalni migranti”.

“Bit će protuzakonito ako ne upotrebljavate propisani jezik”, upozorila je Atkinson, dodavši da bi se građani Europe mogli “oprostiti sa njihovom demokracijom i njihovim načinom života”, osim ako zatraže od svojih vođa da odbiju potpisivanje sporazuma u Marakešu.