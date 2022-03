‘BOSANSKE PIRAMIDE NE POSTOJE’ Čuveni egipatski znanstvenik osporava Semira Osmanagića: ‘To je obično brdo’

Autor: Zlatko Govedić

Bosanskohercegovački istraživač i poduzetnik Semir Osmanagić (61) već 17 godina tvrdi kako su piramidalni brežuljci u Visokom u Bosni i Hercegovini zapravo kompleks drevnih piramidalnih struktura.

Otada su “bosanske piramide” privukle pozornost istraživača širom svijeta. Skeptična mišljenja prisutna su od samog početka, a što se tiče svakog novog otkrića, pojavile su se mnoge sumnje kada je riječ o ovim nevjerojatnim strukturama koje se nalaze u Visokom u Bosni i Hercegovini.

Osmanagić navodi da postoje neke zanimljive podudarnosti. “Kao i piramide koje se nalaze na platou Gize u Egiptu, piramide u Visokom imaju nevjerojatan položaj. Naime, najveća piramida ima orijentaciju prema sjeveru s odstupanjem od samo 12 kutnih sekundi! S druge strane, velika piramida u Gizi, jedna je od najpreciznijih struktura, ima odstupanje od 12 kutnih minuta. Položaj Sjevernog pola kreće se tijekom vremena pa je piramida u jednom trenutku bila točno poravnata. Proteklih godina neki su istraživači zaključili da na vrhu piramide Sunca i Mjeseca postoje ultrazvučna, infrazvučna, infracrvena i elektromagnetska polja nepoznatog podrijetla. Vjeruje se da je slična osobina prisutna u Velikoj piramidi u Gizi koja nije bila namijenjena tome da služi kao grobnica nego kao veoma napredan spomenik sa sposobnošću da iskoristi Zemljinu prirodnu energiju”, tvrdi bosanskohercegovački istraživač.

No u posljednjem velikom intervjuu čuveni egipatski arheolog, egiptolog i bivši državni ministar za starine Zahi Hawass (74) kaže da u BIH nema nikakvih piramida.

“Smatram da to uopće nisu piramide. Vjerujem da je to prirodna tvorevina, obična planina. Nikako nije riječ o piramidi. Proučavao sam oblik i ono što je do sada pronađeno od materijala i jedini zaključak do kojega sam došao jest da je riječ o prirodnim kamenim blokovima koje možete naći ispod površine bilo koje druge planine tog tipa, ali nema nikakvog dokaza da je zaista riječ o piramidama. Moj zaključak je da to nisu piramide”, tvrdi Hawass.