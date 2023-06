BOEING MORAO OTKAZATI LET U SVEMIR: Dva tehnička problema odgodila važnu misiju u Zemljinoj orbiti

Autor: Zlatko Govedić

NASA-ina potraga za drugom svemirskom letjelicom kojom bi upravljao SAD za prijevoz astronauta do i od Međunarodne svemirske postaje (MSS) doživjela je još jedan udarac.

Očekivano lansiranje prvog probnog leta s posadom Boeingove kapsule “CST-100 Starliner” za 21. srpnja odgođeno je nakon nedavnog otkrića dva sigurnosna problema, priopćio je u četvrtak zrakoplovni div.

Prvi se tiče padobrana koji osiguravaju nesmetan povratak kapsule i posade na kraju misije. Točnije, ograničenje nosivosti padobrana je pogrešno zabilježeno, što znači da su bili manje robusni nego što se prvobitno mislilo.





“Dobavljač padobrana obavijestio nas je o problemu koji je identificiran testiranjem. Smanjio je našu sigurnosnu granicu. Naš inženjerski tim pružio je dodatnu analizu i s obzirom na to, zaključili smo da je najsigurniji način djelovanja odustati zbog mogućnosti lansiranja u srpnju”, priopćio je Boeing.

Zapaljiva traka

Drugi problem odnosi se na traku koja se omotava oko žica u svemirskoj letjelici. Utvrđeno je da je ona zapaljiva pa će se morati zamijeniti.

I padobranski sustav i vrpca bili su prisutni na probnom letu bez posade do i od MSS-a koji se dogodio u svibnju prošle godine, no problemi su se pojavili tek u novijoj analizi i testiranju svemirske letjelice.

Odgoda će biti veliko razočaranje za sve uključene, napose za dvoje astronauta (Butch Wilmore i Suni Williams). No sigurnost je na prvom mjestu, a Boeing i NASA će se morati uvjeriti da je sve u redu prije no što misija konačno krene iz svemirskog centra Kennedy na Floridi.

“Sada utvrđujemo kada ćemo biti spremni za lansiranje. Posvećeni smo programu Starliner i blisko surađujemo s NASA-om kako bismo odredili novi datum lansiranja”, objavio je Boeing.

Problemi od samog početka

Starlinerova priča bila je problematična. Trebao je krenuti na svoj prvi let 2017., ali su razni problemi unazadili program i tek je u prosincu 2019. mogao prvi put poletjeti. No misija je završila neuspjehom kada kapsula nije uspjela stići do ISS-a kako je planirano. Tek nakon gotovo tri godine sve je sređeno i Starliner je ponovno mogao krenuti, ovaj put spojivši se s MSS-om u sklopu uspješne trodnevne misije u svibnju prošle godine.









NASA trenutno koristi SpaceX-ovu raketu Falcon 9 i svemirsku letjelicu Crew Dragon za misije astronauta na MSS, a drugi sustav dao bi joj veću fleksibilnost u planiranju misija. No projekt Starliner traje dulje nego što su svi očekivali.