BIZARNO! Program ‘Microsoft Excel’ mogao bi ozbiljno ugroziti istraživanje ljudskih gena

Odbor za imenovanje gena HUGO (Gene Nomenclature Committee) izdao je vodič za imenovanje ljudskih gena, a Excel je “odlučio” te podatke tumačiti drukčije od planiranog.

Tako je, primjerice, naziv MARCH1 – što je akronim za “Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1” – Excel protumačio kao datum pa je naziv gena tako i formatirao.

Odbor od istraživača sada traži da promijene imena pojedinih gena, kako bi se u budućnosti izbjegle slične greške.

Iako ovaj slučaj zvuči trivijalno, posljedice bi mogle biti ozbiljne te bi pogrešno formatirani podaci mogli ugroziti istraživanja i pojedine projekte vratiti nekoliko godina unatrag!

Jedna studija iz 2016. godine pokazuje da je od 3.597 objavljenih znanstvenih radova čak petina pogođena greškama do kojih je došlo prilikom formatiranja u programu Excel.

Finally good news for 2020 – HUGO Gene Nomenclature Committee @genenames will rename human genes to stop Microsoft Excel from misreading them as dates – and no it’s not a joke @rnomics @ATS_GG @YaleGenetics @TheVerge https://t.co/XD6WXQSQg4 pic.twitter.com/3KfHNyczwX

— Naftali Kaminski (@KaminskiMed) August 6, 2020