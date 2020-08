Bizarna tvrdnja ‘zapalila internet’: Vještice su proklele Mjesec! Osjeti se energetski pomak

Platformom za dijeljenje videozapisa TikTok krajem srpnja počela se širiti bizarna tvrdnja da su vještice bacile urok na Mjesec.

Naime, nekoliko vještica na platformi, okupljene u neformalnoj zajednici “WitchTok” ima dojam da je netko od njih prokleo Mjesec.

Ta nevjerojatna tvrdnja dovela je do velike zabrinutosti među modernim vješticama jer Mjesec u njihovu svjetonazoru ima važno značenje i simboliku Boginje Majke.

Ostaje nejasno na temelju čega su korisnici TikToka došli do takvog zaključka.

“they hexed the moon” has the same energy as “they did surgery on a grape”

— 𝖒𝖎𝖘𝖈𝖊𝖑𝖑𝖆𝖓𝖊𝖔𝖚𝖘 (@Iainey) July 19, 2020