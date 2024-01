Bizarna tvrdnja poznatog šarlatana: Dr. Oz upozorio da ne stišćete prištiće u ‘trokutu smrti’

Autor: Zlatko Govedić

Mehmet Cengiz Öz (63), poznat i kao Dr. Oz, američki je televizijski voditelj, liječnik, autor i profesor emeritus kardiotorakalne kirurgije na Sveučilištu Columbia (New York, SAD), no mnogi ga smatraju običnim šarlatanom.

Naime, prate ga kontroverze i kritike koje sežu godinama unatrag. Tako je 2010. i 2011. dobio je nagradu Pigasus (leteća svinja) od Zaklade James Randi, koja svake godine dodjeljuje nagrade za najveće svjetske gluposti i prevare. Kritike su se naročito pojačale 2010. kada je davao naslutiti podršku antivakcinacijskom pokretu, izazivajući oštre reakcije javnosti.

Tijekom jednog od svojih televizijskih nastupa, ugostio je parapsihološkog medija Johna Edwarda, bez postavljanja pitanja o njegovim tvrdnjama o komunikaciji s mrtvima, što je izazvalo negodovanje.

Sulude tvrdnje

Nadalje, Dr. Oz je također bio meta kritika nakon što je 2013. za The New Yorker izjavio da je medicina “vrlo religiozno iskustvo,” izazivajući rasprave o njegovim osobnim uvjerenjima i pristupu medicinskim temama.

Kritiziran je i zbog promicanja suplementa, poput resveratrola, kao eliksira vječne mladosti, čiji su učinci i nuspojave još uvijek predmet istraživanja.

U lipnju je američki Senat prozvao Oza zbog prevare, optužujući ga da je reklamirao nepotvrđene tretmane te da je preuveličavao njihovo djelovanje u svojim emisijama. On je potom priznao preuveličavanje učinaka tretmana, no tvrdi da vjeruje u ono što promovira. Te kontroverze nisu prošle neprimijećeno te su često bile izvor ismijavanja u popularnim emisijama diljem svijeta.









Naročito bizarna tvrdnja

Istiskivanje prištića često pruža zadovoljstvo, a na TikTok-u čak postoje čitavi profili posvećeni gledanju stručnjaka kako to rade. No prema Dr. Ozu, postoji područje lica koje, kad se dira, može prouzročiti prilično ozbiljnu štetu. Štoviše, on smatra da istiskivanje prištića može imati smrtonosne posljedice.

“Celebrity doktor”, poznat po davanju medicinskih savjeta kod Oprah Winfrey, upozorava da se ne treba igrati s kožom na sredini lica poznatom kao “trokutu smrti”. Područje zahvaća trokut od vrha nosa do rubova usana.

Govoreći za CNBC-ov Squawk Box 2014., Dr. Oz je rekao: “Ako dirate to područje, taj trokut smrti, postoji rizik da infekcija prođe kroz kožu i dođe do mozga”. No, opasnost nije samo na površini “trokuta smrti”.









“Izvadite li dlaku iz nosa, doći će do malog krvarenja iz folikula. To je zato što oštećenje kože i izazivanje krvarenja može dovesti do kavernoznog sinusa, meningitisa ili apscesa mozga, što su sve strašne bolesti. Opa! Ako dođe do toga, obično će početi s krvnim ugruškom u sinusu, što može utjecati na živce oko kavernoznog sinusa, uzrokujući gubitak funkcije mišića ili žlijezda”, izjavio je Dr. Oz.

Glas struke

Ipak, Američko vijeće za znanost i zdravlje ne podržava njegove savjete zbog nedostatka dokaza. Organizacija je jednom objavila:

“Mi, poput drugih u znanstvenoj zajednici, bili smo stalni kritičari neosnovanih ‘savjeta’ koje je Dr. Oz dijelio godinama. Bitna činjenica, što nije iznenađenje, jest da preporuke Dr. Oza nisu bile temeljene na dokazima i često nisu imale znanstvene legitimacije koje bi potvrdile njegove tvrdnje, često zanemarujući moguće štete i visoke troškove”.