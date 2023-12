Bizarna nesreća u postrojenju Tesle: Ostvario se scenarij kao iz Terminatora

U tvornici Giga Texas dogodilo se nešto što smo dosad viđali u scenarijima distopijskih filmova.

Naime, Teslinog inženjera napao je robot tijekom kvara, dva su svjedoka užasnuto gledala kako je njihov kolega zaposlenik napadnut od stroja, dizajniranog za hvatanje i pomicanje svježe izlivenih aluminijskih dijelova automobila.

Robot je prikliještio čovjeka, koji je tada u blizini programirao softver za dva onesposobljena robota Tesla, prije nego što je zario svoje metalne kandže u leđa i ruku radnika, ostavljajući ‘krvavi trag’ duž površine tvornice.

Incident – u kojem je žrtva zadobila otvorenu ranu na lijevoj ruci – otkriven je u izvješću o ozljedi iz 2021. podnesenom okružnim i saveznim regulatorima Travisa, koje je pregledao DailyMail.

Iako Tesla u teksaškoj tvornici 2021. ili 2022. regulatorima nije prijavila nikakve druge ozljede povezane s robotom, incident se dogodio usred godina povećane zabrinutosti zbog rizika od automatiziranih robota na radnom mjestu.

Izvještaji o povećanim ozljedama zbog robotskih suradnika u Amazonovim centrima za otpremu naveli su neke da dovedu u pitanje brzu integraciju nove tehnologije. U izvješću o ozljedi, koje Tesla mora podnijeti vlastima prema zakonu kako bi zadržao svoje unosne porezne olakšice u Teksasu, tvrdilo se da inženjer nije tražio izostanak s posla.

No, jedna odvjetnica koja zastupa radnike Tesle Giga Texas rekla je za DailyMail kako vjeruje, na temelju svojih razgovora s tamošnjim radnicima, da se broj ozljeda pretrpljenih u tvornici premalo prijavljuje.

Ovo nedovoljno prijavljivanje, tvrdi odvjetnica, čak je uključivalo i smrt građevinskog radnika 28. rujna 2021., koji je bio angažiran da pomogne u izgradnji same tvornice.

“Moj savjet bi bio da to izvješće pročitate s rezervom”‘, rekla je za DailyMail odvjetnica Hannah Alexander iz neprofitne organizacije Workers Defense Project.

Imali smo više radnika koji su bili ozlijeđeni, dodala je Alexander, ‘i jednog radnika koji je umro, čije ozljede ili smrt nisu u ovim izvješćima koje bi Tesla trebala točno popuniti i predati. Taj građevinski radnik, poduzetnik po imenu Antelmo Ramírez, umro je od toplinskog udara dok je pomagao u izgradnji Tesline tvornice Giga Texas na preko 2000 hektara, prema izvješću medicinskog istražitelja okruga Travis.

