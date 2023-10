Nestvarni prizori s utakmice: Pogledajte kakvu je golemu neman žena pokušala uvesti na tribinu

Iako nije ništa čudno u tome da sa sobom povedete psa za emocionalnu podršku kada izlazite van, vjerojatno postoji vrlo malo mjesta na kojima bi vam omogućili da sa sobom ponesete potpuno odraslog živog aligatora.

Taj se bizaran scenarij dogodio na bejzbolskom igralištu Citizens Bank Parku (Philadelphia, Pennsylvania, SAD) prije nekoliko tjedana kada je Joie Henney, koja se nadala da će uživati ​​u bejzbolskoj utakmici Philliesa i Pittsburgh Piratesa, stigla u pratnji prilično velikog i vrlo opasnog aligatora.

Are you kidding me. A #Phillies fan tried to come into game tonight with what they said was a “service animal.” An Alligator! Yes an Alligator. Thing’s I’ve never seen. This is it. ⁦@SportsRadioWIP⁩ pic.twitter.com/H7A0FM0IYC

— Howard Eskin (@howardeskin) September 27, 2023