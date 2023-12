Bizaran napad pištoljem na Djeda Mraza: Snimka nadzorne kamere zaprepastila građane

Donald Nelson iz Lexingtona (Kentucky, SAD) objavio je snimku nadzorne kamere na kojoj se vidi da mu je nepoznati vozač pucnjem iz automobila uništio napuhanu lutku Djeda Mraza koja je stajala u dvorištu kao dio blagdanske dekoracije.

Pošto je obitelj završila postavljanje božićnih ukrasa ispred svoje kuće u Lexingtonu, uključujući lutku Djeda Mraza na napuhavanje, vrijednu 200 dolara (184,63 eura), veseli božićni duh naglo je splasnulo kada su oko 20.15 čuli pucanj iz pištolja.

Kada su izjurili iz kuće imali su što vidjeti. Djed Mraz ležao je oboren na tlu.

