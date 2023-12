Biblijska pošast zadesila gradić: ‘Golemi roj skakavaca sručio se na nas, ovo je apokalipsa’

Jugoistočni dio Meksika suočio se s dramatičnim događajem nakon pojave golemih rojeva skakavaca iznad savezne države Yucatán.

Taj uznemirujući incident izazvao je paniku među stanovnicima, posebno u malom gradu Sinanché, gdje su ljudi ostali prestravljeni u utorak, 5. prosinca, kada su u popodnevnim satima začuli zviždeći zvuk kukaca.

Mediji izvješćuju da su oblaci skakavaca prošli kroz trgovačke centre, razbili prozore stambenih kompleksa te uništili voćnjake.

Residents of Merida, Mexico, have been posting on social media about the strange sighting of swarms of locusts.

Local media has reported the incident, mentioning that the plague of locusts is seen as an omen of natural disasters 🔗 https://t.co/WdoguQhP72 pic.twitter.com/CQ1K521Y7h

— Sky News (@SkyNews) December 7, 2023