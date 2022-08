(AUDIO) KAKO ‘ZVUČI SVEMIR’? NASA objavila ‘jeziv’ zvuk galaktičkog jata udaljenog 250 milijuna svjetlosnih godina

Novoobjavljena audiosnimka jest obrađena snimka zvučnih valova koji se mreškaju kroz oblake plina i plazme. Kultni slogan iz filma “Alien” glasi: “U svemiru te nitko ne može čuti da vrištiš”. U vakuumu svemira to jest točno, no važno je upamtiti da nije sav svemir vakuum.

Prije nekoliko dana, NASA je objavila audiosnimku nekih vrlo čudnih zvukova koji su snimljeni kako se mreškaju kroz plin i plazmu koja okružuje crnu rupu u udaljenom jatu galaktika Perzej.

To područje svemira, od nas udaljeno 250 milijuna svjetlosnih godina, snimio je NASA-in rendgenski opservatorij Chandra još 2003. godine, ali sada je, zahvaljujući novim tehnikama sonifikacije koje su zvukove dovele u domet ljudskog sluha, tu snimku moguće i čuti.

Dobiveni zvuk doista zvuči “jezivo”, poput kakvog nezemaljskog stenjanja i mumljanja.

“Na neki način, ova je sonifikacija drukčija od bilo koje druge napravljene prije jer preispituje stvarne zvučne valove otkrivene u podacima iz NASA-ina opservatorija Chandra X-ray. U ovoj novoj sonifikaciji Perzeja, zvučni valovi koje su astronomi prethodno identificirali ekstrahirani su te su prvi put postali čujni”, objavila je NASA.

Evo kako “zvuči svemir”:

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we’ve picked up actual sound. Here it’s amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022