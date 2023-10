Astronomi na Marsu uočili ‘Vraga’: Pogledajte kako se kreće po jednom od kratera

U kolovozu ove godine, NASA-in rover Perseverance, dok je istraživao krater Jezero na Marsu, snimio je impresivan prizor, takozvanog, “vraga prašine”. Ovi vrtlozi prašine, slični onima na Zemlji, formiraju se kada se vrući zrak brzo podiže kroz hladniji zrak iznad površine planeta.

Ovaj konkretni “vrag prašine” uočen je na zapadnom rubu kratera Jezero na lokaciji poznatoj kao “Thorofare Ridge”. Analizirajući podatke s roverovih slika, znanstvenici su procijenili da je ovaj vrtlog imao promjer od oko 60 metara i bio udaljen otprilike četiri kilometra od rovera.

#NASA

NASA’s Mars rover captures the dust devil.





This phenomenon is typical for desert regions in partly cloudy weather when the sun strongly warms the soil. To show how the vortex moves, the rover took 21 pictures. Then specialists stitched the frames together. pic.twitter.com/SiT0ATkpk5

— UNEWS (@UNEWSworld) October 3, 2023