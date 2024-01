Astronomi došli do revolucionarnog otkrića koje mijenja koncept svemira: ‘Ovo je neobjašnjivo’

Astronomi su otkrili ogromnu strukturu u svemiru koja ima oblik prstena i postavlja pitanja o trenutačnom razumijevanju svemira. Nazvana Big Rung, ova ultra velika struktura sastoji se od klastera galaksija i ima promjer od 1,3 milijarde svjetlosnih godina te obujam od 4 milijarde svjetlosnih godina. To ju čini toliko velikom da bi čak i na noćnom nebu sa Zemlje bila 15 puta veća od Mjeseca.

Ova otkrića, predstavljena od strane britanske doktorandice Alexie Lopez na sastanku Američkog astronomskog društva, izgledaju suprotno kozmološkom načelu koje sugerira da bi svemir trebao izgledati otprilike isto svugdje, piše Indy100.

“Nijedna od ovih dviju ultra-velikih struktura nije lako objasniti unutar našeg trenutnog koncepta svemira,” naglašava Lopez, izazivajući osnovna načela koja su dosad vodila naša razumijevanja svemira. “Njihove ultra-velike dimenzije, jedinstveni oblici i kozmička blizina sigurno nam govore nešto bitno, ali što točno?”, pita se Lopez.

A 1.3bn light year-sized ring discovered by PhD student appears to defy the cosmological principle assumption Artistic impression of what the Big Ring (shown in blue) and Giant Arc (shown in red) would look like in the sky if you could see them. 📸 U of Central Lancashire pic.twitter.com/6Z8DKRHM5g

— Antoine D (@AD1968F) January 11, 2024