Astrofizičari objavili veliko otkriće: Koristeći se ‘pijančevim hodom’ uspjeli su riješiti zagonetku koja muči znanstvenike već tri stoljeća

Autor: Zlatko Govedić

“Problem triju tijela” jest problem određivanja početnih položaja i količina gibanja triju materijalnih točaka i rješavanja njihova naknadnog gibanja prema Newtonovim zakonima gibanja i Newtonovu (općem) zakonu gravitacije.

Problem triju tijela, koji muči znanstvenike još od vremena Isaaca Newtona, nema opće analitičko rješenje, za razliku od problema dvaju tijela. Ograničeni oblik problema razmatra gibanje triju tijela, s time da je treće tijelo točkasto i bez mase. Za treće je tijelo Joseph-Louis Lagrange našao da može neporemećeno opstati u sustavu, na položaju pet točaka u ravnini u kojoj se sva tijela gibaju (Lagrangeove točke). Potvrda je toga postojanje planetoida Trojanaca, koji se nalaze na Jupiterovoj stazi, 60° ispred i iza Jupitera, a slično se ponašaju i neki sateliti.

No izraelski astrofizičari Yonadav Barry Ginat i Hagai Perets sada tvrde da su blizu rješenja problema triju tijela. Pritom su se koristili “pijančevim hodom” (drunkard’s walk), kako se naziva matematički izraz koji opisuje proces nasumičnog kretanja u kojem ne postoji nikakva pravilnost ili trend. To je kretanje pijanca koji na svakom raskrižju može nastaviti u istom pravcu, skrenuti lijevo ili desno, ili se pak vratiti, pri čemu je svaka njegova odluka o daljnjem kretanju podjednako vjerojatna kao i bilo koja druga. Iako to zvuči čudno, pijančev je hod važan matematički alat kod modeliranja procesa koji uključuju slučajnost.

Dvojac kaže da je frustrirajuću nepredvidivost problema triju tijela okrenuo u svoju korist. Ginat i Perets promatrali su sustave triju tijela, gdje se treći objekt približava paru objekata u orbiti. U njihovu rješenju svaki od “pijančevih koraka” odgovara brzini trećeg objekta u odnosu na druga dva.

“Može se izračunati kolike su vjerojatnosti za svaku od tih mogućih brzina trećeg tijela, a zatim možete sastaviti sve te korake i sve te vjerojatnosti kako biste pronašli konačnu vjerojatnost onoga što će se dogoditi sa sustavom triju tijela, što znači hoće li treći predmet biti zauvijek izbačen ili bi se mogao vratiti”, objašnjava Ginat.

Ovo je veliki korak naprijed za problem triju tijela, ali Ginat kaže da to sigurno nije kraj. Istraživači se sada nadaju da će shvatiti što se događa kada su tri tijela u posebnim konfiguracijama, primjerice kada su sva tri u istoj ravnini. Drugi izazov je vidjeti mogu li te ideje primijeniti i na sustave četiriju tijela.