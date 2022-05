‘APOKALIPSA JE POČELA:’ Nebo iznad Kine se zacrvenjelo, ovako nešto ne vidite svaki dan

Proteklih dana na društvenim mrežama pojavila su se video na kojima se iznad Kine vidi crveno nebo. Građani Zhoushana svjedočili su crvenom nebu 8. svibnja, a korisnik Twittera Anonymous Operations napisao je “u kineskoj urbanoj četvrti Zhoushan, čini se da je apokalipsa počela”.

Prema lokalnim vlastima, crvena boja neba nastala je prijelomom crvene svjetlosti koja je dolazila iz ribarskog broda koji je lovio pacifičku sauru.

Meteorolozi su rekli da je u subotu u Zhoushanu bilo maglovito i oblačno te da je u vrijeme crvenog neba kišilo, što je moglo biti uzrokovano refleksijom svjetlosti od niskih oblaka.

“Kada su vremenski uvjeti dobri, više vode u atmosferi stvara aerosole koji lome i raspršuju svjetlost ribarskih brodova i stvaraju crveno nebo koje vidi javnost”, tvrde.

Unusual red sky in Zhoushan, Zhejiang Province, local media reported that the red sky that appeared was caused by the refraction and scattering of light, most likely from ship lights in the port. China #weather #Climat #ClimateChange #ClimateCrisis pic.twitter.com/rJnep4OhVe

— NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) May 9, 2022