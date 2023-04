APOKALIPSA JE BILA PROPAGANDNO ŠTIVO ZA RANE KRŠĆANE? Posljednja knjiga Biblije ima korijene u grčkoj, rimskoj i egipatskoj mitologiji

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Najmističniji dio Biblije nedvojbeno je njezina posljednja knjiga – Otkrivenje. Od svoga nastanka do danas ona nas ne prestaje fascinirati. Bilo bi teško pobrojiti sve umjetnike koji su u njoj nalazili inspiraciju, poput slikara Botticellija, Dürera, Boscha i Dalíja ili književnika poput Miltona, Hawthornea i Faulknera. I u glazbenim su djelima korišteni motivi iz Otkrivenja, od Händela, Mozarta i Stravinskog do pjesme “The Four Horsemen” grupe Metallica. Knjiga je poslužila kao inspiracija i za mnoge filmove, poput “The Seventh Sign” s Demi Moore, “Legion” s Paulom Bettanyjem i “The Book of Eli” s Denzelom Washingtonom. Pa zašto nam ta tajanstvena biblijska knjiga i danas budi maštu?

Otkrivenje Ivanovo ili Apokalipsa opisuje vizije koje je apostol Ivan, jedan od Isusovih učenika, dobio na otoku Patmosu u Egejskom moru. Knjiga, napisana između 90. i 100. godine, govori o propasti svijeta, sudnjem danu, dolasku Isusa Krista, suđenju živima i mrtvima, uspostavi Božjeg kraljevstva na Zemlji te drugim apokaliptičkim događajima koji će se dogoditi na kraju vremena. Zapravo, nije poznato je li autor uistinu apostol Ivan ili neki njegov imenjak i suvremenik, no to nije ni bitno u ovom kontekstu.

Glavni lik djela jest apostol Ivan kojemu anđeli razotkrivaju brojna otajstva. Knjiga započinje Ivanovom vizijom Isusa Krista koji se pojavljuje pred njim u slavi i govori mu da piše o onome što je vidio i što će se dogoditi u budućnosti.





Sudnji dan

Zatim slijedi niz vizija u kojima se opisuje rat između Božjih anđela i Sotone, Božja osveta nad neprijateljima, posljednji sud i stvaranje novog Rajskog vrta. Jedan od ključnih aspekata knjige jest simbolika. Spominju se brojni simboli poput brojeva, životinja, boja i mitskih likova.

Knjiga je predmet mnogih različitih tumačenja kroz povijest i predstavlja važan dio kršćanske eshatologije. Iako o autentičnosti knjige nije uvijek postojala suglasnost među teolozima, ona je konačno prihvaćena kao dio kršćanskog kanona. Otkrivenje, kao i druge knjige Novog zavjeta, napisano je na grčkom jeziku i sastoji se od 22 poglavlja.

Napisano je u žanru apokaliptike, popularne u židovskoj i kršćanskoj tradiciji na prijelazu era. Apokaliptika je, dakle, književna vrsta koja se javlja od 2. st. pr. Kr. do 9. st. U 28 pretkršćanskih i kršćanskih spisa opisane su katastrofične vizije budućnosti i navedena proročka upozorenja. Žanr se odlikuje uporabom simbola, vizionarskim proročanstvima i opisom spektakularne kozmičke borbe dobra i zla. Osim u Bibliji, žanr apokaliptike nalazi se u nekim drugim tekstovima, poput Knjige Enoha, koja je dio etiopskog kanona, i Razgovora sa sibilama, zbirke grčkih proročkih stihova. Sličan žanr nalazimo i u drugim kulturama, napose perzijskoj i egipatskoj.

Ono što već stoljećima kopka vjernike jest povezanost Otkrivenja s pretkršćanskom poganskom tradicijom.

U Bibliji se tako spominju mitski likovi koji potječu iz drevnih kultura, poput “Zmaja velikog” i “sjajne zvijezde Danice”. Također se spominje da je u vrijeme pisanja knjige bilo mnogo kipova bogova i boginja u hramovima, što se u kršćanstvu inače smatra idolopoklonstvom.

Druga je moguća poveznica da su neki aspekti kršćanstva preuzeti iz ondašnjih poganskih religija. Neki istraživači tvrde da se ideja o Isusovoj smrti i uskrsnuću mogla temeljiti na pričama o poganskom božanstvu koje se žrtvuje i ponovno oživljava, poput Dioniza i Ozirisa.









Osim s poganstvom, u oči ubada još izraženija poveznica s hermetizmom.

Riječ je o filozofskom i duhovnom sustavu koji potječe iz helenističkog Egipta od 1. do 3. st. Hermetizam se temelji na ideji da se svemir sastoji od slojeva te da se znanjem i spiritualnom praksom mogu dosegnuti prosvjetljenje i transcendencija.

Hermetički tekstovi

Hermetički tekstovi, npr. “Corpus Hermeticum”, sadrže učenja o kozmičkoj hijerarhiji, znanosti, metafizici, etici i duhovnoj transformaciji. Hermetizam je imao utjecaj na različite sustave, npr. platonizam, gnosticizam, kabalu i alkemiju. Utjecao je i na renesansnu misao.









Postoji nekoliko veza između Otkrivenja i hermetizma. Prije svega, neki hermetički tekstovi nastali su u istom razdoblju i na istom području kao i knjiga Otkrivenja, što znači da su dijelili neke zajedničke duhovne i filozofske utjecaje. Također postoji ideja da su neki simboli i ikonografija u knjizi Otkrivenja mogli potjecati iz hermetičke i gnostičke tradicije. Primjerice, opis Krista u Otkrivenju sličan je opisu Sokrata u hermetičkom tekstu “Asklepije”.

Četiri jahača Apokalipse predstavljaju rat, glad, kugu i smrt, što upućuje na teška iskušenja kroz koja će čovječanstvo proći na kraju vremena. Spominju se i mnogi anđeli i zvijezde koji predstavljaju duhovne sile i entitete koji djeluju u svijetu i pomažu u konačnom obračunu dobra i zla. Opisuje se stvaranje novog raja nakon posljednjeg suda, gdje će pravedni živjeti u miru i zajedništvu s Bogom.

Zvijeri u djelu jesu simbolički likovi. Zvijer s deset rogova i sedam glava predstavlja tako Antikrista koji će se pojaviti na kraju vremena. Njegovi rogovi simboliziraju moć, a sedam glava predstavlja sedam brda grada Rima na kojima on sjedi.

Zvijer iz mora također ima deset rogova i sedam glava, ali i tijelo leoparda, medvjeđe noge i lavlja usta. I ona predstavlja Antikrista.

Lažni prorok je zvijer s dva roga. On će navodno pomoći Antikristu u uspostavljanju svjetske vlasti.

Spominje se i “broj Zvijeri”, što je vjerojatno referenca na rimskog cara Nerona, čije se ime u hebrejskoj numerologiji može prevesti kao “666” i koji je bio zloglasan po brutalnom progonu kršćana.

Ipak, postoje i važne razlike. Hermetizam se više bavi unutarnjim transformacijama i prosvjetljenjem, dok se Otkrivenje fokusira na nadolazeću kozmičku borbu dobra i zla.

Natprirodne sile

Nove studije pokazuju da je zagonetni jezik Otkrivenja namjerno sličan stilu korištenom u starorimskim “magijskim pločicama” (tabellae defixionum), koje su primjer razvitka praktične magije u antičkome društvu od klasičnog vremena sve do kraja antike. Do danas ih je otkriveno više od 1600, od čega oko 1100 na grčkom te oko 500 na latinskom jeziku. Prema jednoj definiciji, one su ispisani komadići metala oblikovani poput malene i tanke pločice, čiji je zadatak da “uz pomoć natprirodnih sila utječu na dobrobit ili na ponašanje ljudi i životinja, suprotno njihovoj volji”.

“Moje istraživanje prikuplja dokaze o tome gdje magijske pločice objašnjavaju upečatljive značajke u tekstu Otkrivenja bolje od drugih predtekstova”, objašnjava Michael Hölscher, istraživač s Odjela za biblijske studije Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu (Njemačka).

Ukratko, na temelju istraživanja on zaključuje da je Otkrivenje služilo kao propagandno sredstvo ranih kršćana u poganskom Rimu. Kršćani su se, dakle, obraćali ljudima na njima poznatom jeziku, tako da ih se može razumjeti.

Hölscher tvrdi da je ključni primjer iz Otkrivenja opis po kojem Bog “veže” i “oslobađa” Sotonu. Ista se terminologija rabi na rimskim magijskim pločicama koje se nazivaju “defixiones”, što se u latinskom odnosi na “vezivanje”, jer one “vezuju” ili prisiljavaju svoju žrtvu da izvrši određenu radnju.

Drugi je primjer da Otkrivenje opisuje neprijatelje uvriježenim formulama, kao što to čine magijske pločice: “bilo da je osoba muško ili žensko, slobodna ili rob…”. Takve se formulacije pojavljuju i u biblijskoj knjizi. Na primjer, 13. poglavlje Otkrivenja prorokuje da će “žig Zvijeri biti nametnut svima, i malima i velikima, bogatima i siromašnima, slobodnima i robovima”.

Američki bibličar Bart D. Ehrman u svojoj knjizi “Novi zavjet: Povijesni uvod u ranokršćanske spise” (2011.), tvrdi da je autor Otkrivenja čovjek nazvan Ivan s Patmosa, koji ju je napisao oko 96. godine, nakon što je vidio ili doznao za rimsko uništenje Jeruzalema 70. godine.

Hölscher dodaje da nije samo tekst Otkrivenja inspiriran rimskim magijskim pločicama nego i radnje koje opisuje, npr. anđeo koji baca veliki kamen da uništi Babilon vrsta je poganskog rituala prokletstva.

Sljedbenici Zvijeri

Utjecaj magijskih pločica očit je i u verbalnim elementima koji proizlaze iz prakse pisanja kletvi. Na primjer, likovi povezani s božanstvima u Otkrivenju često imaju imena tih božanstava ispisana na svojim tijelima. Sljedbenici Zvijeri, primjerice, nose ime ili broj Zvijeri na svojim rukama ili čelima.

Iako su se smatrale oblikom crne magije i bile zakonom zabranjene, magijske su pločice bile raširene diljem rimskog svijeta. Sastojale su se od kletve da se naudi neprijatelju, općenito što je moguće jezivijom porukom, obično ispisane na tankoj pločici olova, koja se zatim odlaže na mjesto gdje je samo bogovi mogu vidjeti, poput pukotina u hramskim zidovima. Više od sto takvih pločica pronađeno je u hramu u engleskom gradu Bathu, koji je bio zdravstveni centar za rimskog razdoblja.

Ipak, u povezanost magijskih pločica i Otkrivenja ne vjeruju baš svi stručnjaci. “Predložene su poveznice najblaže rečeno – slabe, dok su primjeri paralela u najmanju ruku – diskutabilni”, rekao je arheolog Ken Dark s King’s Collegea u Londonu (UK) i primijetio da čak i Hölscher priznaje da u Knjizi Otkrivenja nisu identificirani izravni citati s magijskih pločica.