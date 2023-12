Američki stručnjaci otkrivaju: ‘NLO nije izmišljotina, ovdje stvarno nešto postoji’

Pisac i novinar Garrett Graff i republikanski predstavnik u državi Tennessee Tim Burchett zajedno su raspravljali o pitanju NLO-a u emisiji Meet the Press Reports na NBC Newsu.

Graff, autor knjige “UFO: The Inside Story of the US Government’s Search for Extraterrestrial Life Here – and There”, rekao je: “Vlada skriva određenu razinu svog znanja i razumijevanja o tome što su neki od ovih fenomena.”

“Ovdje postoji nešto stvarno. Postoje stvari u našem zračnom prostoru koje ne razumijemo, a koje bi mogle predstavljati izvanrednu novu protivničku tehnologiju, ali bi mogle predstavljati i znanost koju ne razumijemo.”

“Ono u što nisam uvjeren je da vlada prikriva smisleno znanje o vanzemaljskim letjelicama, posjetiocima i vanzemaljskom kontaktu”, rekao je Graff. Napomenuo je da je moguće da NASA nema dokaze o vanzemaljskom životu zato što ljudi možda nemaju tehnologiju da to otkriju.

Više izvora reklo je za DailyMail da je tajni ured CIA-e desetljećima koordinirao pronalaženje oborenih NLO-a diljem svijeta. Jedan izvor je rekao da je američka vlada pronašla najmanje devet navodnih ‘besposadnih letjelica’, neke uništene u nesrećama, a dvije potpuno netaknute.

Tri izvora upoznata s ovim navodnim tajnim operacijama rekla su za DailyMail da je Ured za globalni pristup (OGA), ogranak Uprave za znanost i tehnologiju Središnje obavještajne agencije, igrao ključnu ulogu od 2003. u organiziranju prikupljanja onoga što bi moglo biti vanzemaljska letjelica.

Sva tri izvora, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti kako bi izbjegli odmazdu, dobili su brifing od strane pojedinaca uključenih u te navodne misije pronalaženja NLO-a.

Zastupnik Burchett poziva vladu na transparentnost o tome što znaju o ovim NLO-ima. “Ako ne postoji, zašto troše novac da nam to kažu”, rekao je kongresnik iz Tennesseeja. “Znate, od 1947. govorili su nam da te stvari ne postoje, ali Harry Reid je financirao, vrlo dobro financirao, milijune dolara da to istraži. I potrošili su puno vremena, truda i novca da reći američkoj javnosti da oni ne postoje, ali oni ipak uče.”

