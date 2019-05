Američka vojska prvi put priznala: Ovaj incident ukazuje da nismo sami na planetu!

Autor: ZG/Dnevno.hr

U studenom 2004. borbena skupina američkih lovaca USS Nimitz imala je radarsko-vizualni susret s neidentificiranim letećim objektom. U prosincu 2017. objavljene su i infracrvene snimke incidenta.

The Washington Post tada je pisao kako je snimku objavio bivši obavještajni časnik Luis Elizondo kako bi rasvijetlio tajnu operaciju Ministarstva obrane.



Vojska nikada do sada nije službeno priznala da je program postojao, no New York Times se dokopao snimki koje su obrađivali te razgovarao s djelatnicima programa. Program je, sudeći prema proračunu, službeno ukinut 2012. godine, no upućeni tvrde da su ljudi koji su radili na njemu samo premješteni na druge pozicije, no još uvijek analiziraju sve podatke vezane u NLO-ima.

Prema svjedočanstvima, tajnoviti program je pokrenut 2007. godine, kada je njegovo financiranje pogurao Harry Reid koji je tada bio vođa većinskih demokrata u Senatu. Program je skupio brojne dokumente o letjelicama koje se kreću nevjerojatno brzo, bez nekog vidljivog pogona. Snimke su mahom iz vojnih zrakoplova, a svjedočanstva su prikupljana od pilota pa su prilično vjerodostojna.

Jedna od snimki koja je procurila prikazuje dvojicu pilota F/A-18 Superhorneta koji su 2004. poletjeli s nosača zrakoplova zbog neobičnog objekta, veličine putničkog zrakoplova. “Ovo je je**ni dron”, čuje se jedan, “Ma, ima cijela eskradrila, pogledaj na S.A” “Moj Bože” “Svi idu uz vjetar. Puše 120 milja na sat” “Pogledaj, okreće se” ,”Nije to valjda…” čuje se na snimci koja je procurila u kolovozu.

Pentagon je i dalje šutio o tim incidentima, no 23. travnja američka mornarica priznala je časopisu Politico: “Bilo je više izvještaja o neovlaštenim i neidentificiranim letjelicama koje posljednjih godina ulaze u naš zračni prostor”.



Elizondo inzistira na tome da je incident s NLO-om stvaran: “Sada imate ljude na najvišim razinama vlade Sjedinjenih Država i međunarodne zajednice koji konačno uzimaju ovaj fenomen ozbiljno, primjenjujući stvarne resurse, pravi talent i pravu stručnost da konačno shvatimo što je to”.

Elizondo je rekao The New York Timesu da je istupio iz Ministarstva obrane u rujnu 2017. zbog pretjerane tajnovitosti koja je okruživala cijeli program, ali i unutarnje opozicije nakon ukidanja financiranja 2012. godine. Rekao je da ne može govoriti u ime američke vlade, ali on smatra kako postoje dokazi koji podržavaju teoriju da su vanzemaljske letjelice posjetile Zemlju.

“Te letjelice – zvat ćemo ih letjelicama – prikazuju karakteristike koje američko zrakoplovstvo, ali isto tako niti jedno drugo na svijetu, trenutno ne posjeduje u svom arsenalu”, rekao je Elizondo. Bivši dužnosnik Pentagona kaže da je letjelica “naizgled prkosila zakonima aerodinamike”. Ističe da letjelica nema očigledne forme pogona, te da je letjelica manevrirala na način, koji je, kako smatra, daleko od G-sila koje bi ljudsko tijelo moglo tolerirati.

Članak The New York Timesa uključivao je i videosnimke američkih pilota koji su susreli NLO 2014. godine. Jedan od pilota, umirovljeni kapetan David Fravor, rekao je CNN-u da su leteći objekti izgledali kao “15-metarski bomboni Tic-Tac” s munjevitom sposobnošću manevriranja.

Američki senator koji je pokrenuo program ponosan je na svoje dostignuće. “Nije me sram niti žao što sam to pokrenuo. Mislim da je to jedna od boljih stvari koju sam napravio tijekom mandata. Napravio sam nešto što nitko prije nije”, zaključuje Reid. Tek na decidirani upit New York Timesa, nakon što su već procurile brojne informacije, Pentagon je priznao da program postoji. Njegov godišnji budžet bio je 22 milijuna dolara.