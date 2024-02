Amater u orbiti pronašao neobičan objekt: ‘To je američki tajni svemirski zrakoplov’

Tomi Simola, zaljubljenik u praćenje satelita iz Helsinkija (Finska), otkrio je neidentificirani objekt na nebu koristeći svoju kameru za promatranje neba. Kamera je dizajnirana da neprekidno promatra dio neba kako bi otkrila pokretne objekte u svemiru, uz pomoć posebnog softvera za identifikaciju poznatih i nepoznatih objekata.

Simola je otkrio objekt u noći s petka na subotu, što ukazuje na prisutnost Orbitalnog testnog vozila 7 (OTV-7), koji je lansiran u tajnu orbitu prošlog prosinca. OTV-7 je dio najnovije misije američkog vojnog svemirskog zrakoplova X-37B.

Lansiranje X-37B obavljeno je 28. prosinca uz pomoć SpaceX-ove rakete Falcon Heavy, što je znatno veća raketa od onih koje su korištene za lansiranje prethodnih misija X-37B. To lansiranje potaknulo je spekulacije da će X-37B doseći više visine nego prijašnji letovi, koji su ostali u niskoj zemljinoj orbiti na visinama nekoliko stotina kilometara.

Exciting news!

Orbital Test Vehicle 7 (OTV-7), which was launched to classified orbit last December, was seen by my SatCam!

Here are images from the last two nights! pic.twitter.com/3twOVdovVc

— Tomppa 🇺🇦 (@tomppa77) February 9, 2024