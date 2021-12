Najveća svjetska internetska trgovačka tvrtka Amazon morao je ažurirati svoju digitalnu asistenticu Alexu pošto je 10-godišnjoj djevojčici rekla da novčićem dotakne zupce utikača koji je bio napola utaknut u utičnicu.

Alexa je djevojčici to rekla pošto je ona zatražila da joj da izazov koji može učiniti.

“Uguraj utikač punjača za mobitel napola u utičnicu te potom (novčićem od jednog centa) dotakni vidljive zupce”, savjetovala je Alexa.

Amazon je rekao da je ispravio grešku čim je za nju doznao.

Kristin Livdahl, majka djevojčice, opisala je incident na Twitteru.

Amazonova digitalna asistentica rekla je da ga je “pronašla na internetu”.

Majka je dodala da je intervenirala prije no što je njezina kći uopće pokušala izvesti potencijalno opasnu radnju. Pohvalila se i da joj je kći “prepametna da bi takvo što učinila”.

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021