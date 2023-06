Alarmantno izvješće znanstvenika: ‘Ako se nastavi otapanje leda, čak 240 milijuna ljudi pogodit će opasne poplave i nestašice vode’

Autor: Zlatko Govedić

Ledenjaci Hindukuša u Aziji zbog globalnog bi zatopljenja mogli izgubiti do 75% svog volumena do kraja stoljeća, što će za posljedicu imati opasne poplave i nestašice vode za 240 milijuna ljudi koji žive na tom području.

Tim međunarodnih znanstvenika otkrio je da se gubitak leda u regiji, u kojoj se nalaze slavni vrhovi Everest i K2, ubrzava. Tijekom 2010-ih ledenjaci su gubili led čak 65% brže nego što su to činili u desetljeću prije, procjenjuje Međunarodni centar za integrirani planinski razvoj (ICIMOD) sa sjedištem u Kathmanduu (Nepal).

"Gubimo ledenjake, a izgubit ćemo ih za sto godina", kaže glavni autor izvješća Philippus Wester, ekološki znanstvenik i suradnik ICIMOD-a.





Hindukuš se proteže 3500 km kroz Afganistan, Bangladeš, Butan, Kinu, Indiju, Mjanmar, Nepal i Pakistan.

Pri zagrijavanju od 1,5 do 2 °C iznad predindustrijskih temperatura, ledenjaci u cijeloj regiji izgubit će 30 do 50% svog volumena do 2100. godine. No gdje će se ledenjaci najviše otopiti ovisi o lokaciji. Pri zagrijavanju od 3 °C, što je otprilike na pravom putu prema trenutnoj klimatskoj politici, ledenjaci u istočnoj Himalaji, što uključuje Nepal i Butan, izgubit će do 75% svog leda. Pri 4 °C zagrijavanja, to ide do 80%.

Znanstvenici su se mučili da procijene kako klimatske promjene utječu na himalajski Hindukuš. Za razliku od europskih Alpa i Stjenovitih planina Sjeverne Amerike, ovoj regiji nedostaje duga povijesna evidencija terenskih mjerenja koja otkrivaju rastu li ledenjaci ili se smanjuju.

Godine 2019. Sjedinjene Države deklasificirale su špijunske satelitske snimke ledenjaka u regiji koje datiraju iz 1970., pružajući novu znanstvenu osnovu.

Daljnji napredak u satelitskoj tehnologiji u proteklih pet godina, uz pojačane terenske napore, potaknuo je razumijevanje znanstvenika o promjenama koje su u tijeku. Izvješće se temelji na podacima do prosinca 2022.

“Iako poznavanje himalajskih ledenjaka još uvijek nije tako dobro kao Alpe, sada se može usporediti s drugim regijama poput Anda”, kaže Tobias Bolch, glaciolog s Tehnološkog sveučilišta u Grazu (Austrija).









“U usporedbi s ICIMOD-ovom procjenom za ovo područje iz 2019., sada postoji mnogo veća razina povjerenja u nalaze. Možemo bolje procijeniti koliki će biti gubitak do 2100. na različitim razinama globalnog zatopljenja”, zaključuje Wester.