Ako želimo preživjeti, moramo otići sa Zemlje: Nekoliko je opcija

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Naš planet neće trajati vječno. Doduše, neće ni svemir, ali njegovo je trajanje ipak neusporedivo dulje. To znači da čovječanstvo ima priliku nadživjeti svoj dom i preseliti se na sigurna mjesta gdje će nastaviti napredovati možda i bilijunima godina nakon smrti Zemlje.

Krajnje je vrijeme da počnemo razvijati tehnologiju kojom ćemo kolonizirati svemir ili ćemo zaglibiti u jezive kozmičke probleme.

NASA definira “nastanjiv planet” kao “onaj koji može održavati život tijekom značajnog razdoblja”. No što to uopće znači?

Za život, barem kakav mi poznajemo, potrebni su: tekuća voda, energija i hranjive tvari. Usto, nastanjiv planet mora biti dovoljno blizu svoje zvijezde da bude topao, ali ne odviše vruć, te mora imati gravitaciju sličnu onoj na Zemlji. Dovoljno je da se usporedimo sa svojim prvim susjedima. Prosječna površinska temperatura na Veneri iznosi 450 °C, a na Marsu –50 °C. Jasno je da se ondje ne bismo dobro proveli. Zemlja je pak održala relativno stabilnu i blagu temperaturu milijardama godina, što je omogućilo postojanje životinjskog i biljnog svijeta.

Osim toga, naš planet ima stabilnu rotaciju, s redovitim i čestim danima i noćima koji potiču život i sprečavaju ekstremne temperature na većini mjesta. Ima i snažno magnetsko polje koje nas štiti od Sunčevih erupcija. Ozonski sloj štiti životinjski svijet od smrtonosnog zračenja. Naš divovski susjed Jupiter svojom snažnom gravitacijom hvata asteroide i komete, sprečavajući većinu njih da se približe Zemlji.

Bolja prilagodba

Sunce je žuti patuljak, što ga čini i malim i stabilnim. Zvijezde veće od Sunca izgaraju brže, dok one manje obično emitiraju velike izljeve zračenja… Kao što primjećujete, nebrojeni čimbenici idu nam na ruku.

No ako pogledamo dalje od Sunčeva sustava, mogli bismo otkriti egzoplanete koji su životu bolje prilagođeni – čak i od Zemlje. Takve daleke svjetove znanstvenici danas nazivaju – “supernastanjivi planeti”.









Taj su koncept prvi opisali astrofizičari René Heller i John Armstrong 2014. i otad je to ostala vruća tema u astronomskim krugovima. U listopadu 2020. istraživači s Državnog sveučilišta u Washingtonu (SAD) objavili su pak studiju u kojoj su popisali 24 moguća supernastanjiva planeta, od 4000 trenutno poznatih egzoplaneta. Oni, dakle, nisu tražili samo mjesta poput Zemlje već i ona koja bi nam mogla biti i bolji domovi od našega “plavog dragulja”.

Prema studiji, supernastanjivi planeti mogli bi biti stariji, veći, topliji i vlažniji od Zemlje. Možda bi kružili oko zvijezda starijih od Sunca i s duljim vijekom trajanja. Stručnjaci su stoga opažali zvjezdane sustave sa stjenovitim planetima koji kruže unutar nastanjive zone u kojoj može postojati tekuća voda.

Mnoge zvijezde opažane NASA-inim svemirskim teleskopom “Kepler” jesu žuti patuljci s površinskom temperaturom između 5000 i 5800 °C te s 0,8 do 1,1 mase Sunca. No predmet interesa bili su i crveni patuljci koji imaju temperaturu između 3600 i 4900 °C te masu 0,5 do 0,8 solarne mase. Prema tome, crveni su patuljci manji, tamniji i hladniji od žutih, no mogli bi skrivati brojna iznenađenja.









Kao prvo, iznimno su dugovječni. Mogli bi trajati i do 70 milijarda godina, što znači da njihovi planeti imaju znatno više vremena za evoluciju nego što je to na Zemlji. To znači da bi stariji egzoplaneti bili bolji za život, ali ne smiju biti ni previše stari jer će potkraj života izgubiti unutarnju geotermalnu toplinu te će im propasti zaštitna magnetska polja. Idealna je dob od 5 do 8 milijarda godina. Za usporedbu, Zemlja je stara samo 4,5 milijarda godina.

Ima i drugih čimbenika po kojima neki egzoplanet možemo smatrati supernastanjivim, npr. da je oko 10 posto veći od Zemlje. On bi u svojoj jezgri imao dugotrajniji radioaktivni raspad, a to bi osiguralo toplinu, dok bi istodobno njegova jača gravitacija omogućila dulje zadržavanje atmosfere.

Tropski uvjeti

Nadalje, planeti s prosječnom površinskom temperaturom oko 5 °C višom od Zemljine, te s više vlage u zraku, mogli bi biti mnogo pogodniji za život. Takvo bi okruženje moglo biti slično onom u tropskim kišnim šumama na Zemlji, gdje se nalazi velik broj različitih životnih oblika.

Još jedno svojstvo supernastanjivih planeta bilo bi postojanje većeg broja manjih kontinenata. Naime, ako su kopnene mase prevelike, njihovi centri bit će predaleko od vodenih tijela, što bi stvaralo goleme surove pustinje.

Za usporedbu, najudaljenija točka od oceana na Zemlji jest Euroazijski pol nepristupačnosti (EPIA) u kineskoj regiji Xinjiangu blizu granice s Kazahstanom. Ta točka u pustinji Gurbantünggüt udaljena je 2645 km od najbliže obale.

Od 24 moguća supernastanjiva planeta, analizirana u studiji, nijedan od njih nije zadovoljio sve navedene kriterije. Međutim, jedan ih ispunjava najmanje dva.

Egzoplanet KOI 5554.01 star je oko 6,5 milijarda godina te ima promjer 0,72 do 1,29 puta veći od Zemljina. Kruži oko žutog patuljka KOI 5554, u zviježđu Labudu, udaljena 701 svjetlosnu godinu od nas. Prosječna mu je površinska temperatura oko 27 °C. Po veličini je sličan Zemlji, no nešto je stariji.

Sva 24 moguća supernastanjiva planeta na udaljenosti su većoj od sto svjetlosnih godina od nas. To znači da ih je teško opažati, no s razvojem nove tehnologije i to će se promijeniti. U svakom slučaju, KOI 5554.01 zasad je naš najjači kandidat.

Ipak ne smijemo zaboraviti jednu stvar: samo zato što ti svjetovi mogu održavati život, ne znači nužno i da hoće. Planet može biti nastanjiv, ali za razvoj života potrebni su i drugi čimbenici.

Ako nam potraga za supernastanjivim egzoplanetima ne urodi željenim plodom, postoje i neke druge opcije, primjerice – teraformacija Marsa.

Razni prijedlozi

Crveni planet nekada je imao gustu atmosferu bogatu ugljikom i obiljem jezera i oceana tekuće vode. No on je manji od Zemlje, a njegova se rastaljena jezgra ohladila mnogo brže od naše. Kako se njegova jezgra stvrdnjavala, a magnetsko polje nestajalo, atmosfera Marsa bila je izložena oštrim solarnim vjetrovima koji su je postupno raznijeli. Tlak zraka na planetu je pao, a oceani su presušili.

Većina stručnjaka misli da trenutno ne postoji pouzdan način zagrijavanja polarnih kapa. Bilo je raznih prijedloga, od posipanja prašine kako bi se spriječilo reflektiranje toliko svjetla do izgradnje golemog svemirskog zrcala koje bi fokusiralo svjetlost. No trenutno ne možemo provesti nijednu od tih ideja. Primjerice, da bismo napravili spomenuto svemirsko zrcalo, morali bismo iskopati 200.000 tona aluminija u svemiru, što je u najmanju ruku prilično ambiciozan pothvat.

Čak i kada bi te metode uspjele, na Marsu nema dovoljno zamrznutog ugljikova dioksida da bi se pokrenuo dovoljno dramatičan trend zagrijavanja. Čak i kada bi svaka pojedinačna molekula CO₂ i vode na Marsu isparila, tlak zraka povećao bi se za samo 1 %. Dakle, atmosfera bi morala biti dvostruko gušća da znoj na vašoj koži ne bi vreo i deset puta gušća da vam više ne treba svemirsko zaštitno odijelo.

Bilo je i drugih prijedloga za povećanje stakleničkih plinova na Marsu, poput ispumpavanja klorofluorougljikā ili dovođenja kometa bogatih amonijakom iz vanjskog Sunčeva sustava. No čak i da nekako uspijemo učiniti bilo što od toga, i dalje ostaje jedan problem. Ne postoji magnetsko polje koje štiti Marsovu atmosferu. Dakle, bez obzira na to što upumpamo u atmosferu Crvenog planeta, solarni vjetar to može i hoće otpuhati.

Očekivano, među znanstvenicima ima onih koji još nisu odustali od ideje teraformiranja drugih planeta. Astrofizičar Alex Howe iz NASA-ina Centra za svemirske letove u Goddardu (Maryland, SAD) predložio je ideju koja bi mogla omogućiti teraformiranje Venere.

Transformiranje planeta

Njegov plan predlaže izgradnju velikih poroznih struktura gustoće manje od zraka koje bi mogle lebdjeti iznad otrovnih slojeva Venerine atmosfere. Strukture, koje bi funkcionirale poput splavi, bile bi sastavljene od šupljih povezanih dijelova veličine gradskih četvrti i pokrivale bi površinu cijelog planeta.

Zatim bi se izgradili strojevi koji bi mogli filtrirati zrak u nešto što bi ljudi mogli disati. Kada se gornji sloj zraka prozrači, ljudi će moći živjeti i raditi na tim “čardacima ni na nebu ni na zemlji”. No zašto uopće Venera?

Ta naša susjeda ima površinsku gravitaciju sličnu Zemljinoj te atmosferu dovoljno gustu da pruži robusnu zaštitu od kozmičkih zraka i ultraljubičastog zračenja u usporedbi s Marsom. Osim toga, mnogo nam je bliža od Marsa.

Prvi korak prema tom planu mogao bi uključivati ​​robotske sonde koje bi dopremile strojeve na solarni pogon do Venere. Ondje bi usisavali ugljikov dioksid, a izbacivali kisik i ugljik. Kisik bi se mogao pohraniti za buduću upotrebu, dok bi se ugljik mogao koristiti za izradu šupljih karbonskih ploča koje bi se međusobno mogle povezati i formirati lebdeće gradove. Međutim, bilo bi potrebno 72 bilijuna takvih ploča da bismo pokrili cijeli planet.

Prema tome, ne očekujte da ćete uskoro vidjeti naselja na Veneri. Da bi se cijeli projekt izveo, bila bi nam potrebna najmanje dva stoljeća. Stoga je još rano za ulaganje u nekretnine na drugim svjetovima.

“Plavi dragulj” ostaje nam tako jedini dom… do daljnjega.