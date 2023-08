Ako ste se ikada pitali kakav ugriz ima piranja, pripremite se na neugodno iznenađenje

Iako su nas filmovi i priče uvjeravali u opasnost koju predstavljaju piranje, istina o ovim ribama proteže se daleko izvan njihove notorne reputacije. Piranje, naseljenice slatkovodnih područja južnoameričkih rijeka i jezera, imaju mnogo dublju priču koja zaslužuje pažnju.

Pod okriljem roda Serrasalmidae, piranje se grupiraju u različite rodove i vrste. Više od 60 različitih vrsta piranja oblikovano je različitim veličinama, tjelesnim oblicima te prehrambenim navikama.

Unatoč reputaciji krvoločnih predatora, većina piranja zapravo se prehranjuje biljnim materijalom i sitnim organizmima poput insekata, ribljih jaja i planktona. Njihova prehrambena raznolikost prilagođava se dostupnosti hrane u njihovim staništima.

Oštri zubi i moćne čeljusti piranja koriste za prehranu. Iako njihovi ugrizi mogu biti opasni i bolni, napadi na ljude su rijetki i obično se pojavljuju tijekom sušnih perioda kada nedostaje hrane ili kada zamjene čovjeka za hranu. Njihov snažan ugriz demonstrira se i u snimkama poput one u kojoj čovjek demonstrira ugriz na štapu, koji ovih dana kruži Twitterom.

Check out how sharp the teeth of a Piranha are. pic.twitter.com/UalNQ52Z3z

— Fascinating (@fasc1nate) August 12, 2023