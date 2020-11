ŽIVIMO U VELIKOJ ZABLUDI! Plaćaju li Hrvati najskuplje režije u Europi?

U prvih šest mjeseci ove godine cijena plina za kućanstva na razini Europoske unije pala je čak u 18 zemalja članica. Prema podacima Eurostata najveći pak od čak 29,4 posto zabilježen je u Latviji, pad cijena od 19,8 posto zabilježen je u Litvi, a iduća na listi s padom od 16 posto nalazi se Švedska. No, Hrvatska u statistiku koja bilježi pad ne ulazi, mi se nalazimo na drugoj strani ove računice. Najveći rast, onaj od osam posto zabilježen je u Nizozemskoj, slijedi potom Francuska s rastom od 7,3 posto, a uz bok ovih velikim i uređenim, bogatim zemljama s rastom od 5,2 posto stoji Hrvatska. Najnižu cijenu plina za kućanstva u EU imaju Latvijci, Mađari i Rumunji koji plaćaju 3,2 eura za sto kilovati sati. U Litvi se plin plaća po cijeni od 3,6 eura za sto kilovat sati, dok Hrvati za to izdvajaju 3,9 eura. ovo je ujedno pet zemalja s najnižin plinom na razini Eu. Nizozemci naime sto kilovata plina plaćaju po deset eura, Šveđani ga plaćaju po cijeni od 9,8 eura, a u Francuskoj za to izdvajajuu 7,9 eura. I cijena električne energije za kućanstva pala je u prvih pola godine u 16 članica Europske unije, najveći je pad od 31 posto također zabilježen u Nizozemskoj, s padom od 13 posto iduća na listi je Latvija, a pad od 11 posto zabilježen je i kod susjeda Slovenaca. Najveći rast struje onaj od 13,6 posto imali su u Litvi, u Poljskoj je riječ o rastu od 12,9 posto, dok Luksemburg bilježi rast od 10,5 posto. Hrvatska je s 13 eura za 100 kilovat sati u skupini od pet drtđžava u EU s najnižom cijenom električne energije za kućanstva, najnižu cijenu plaćaju Bugari.