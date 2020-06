Zdravko Marić najavio novo zaduživanje: ‘Pokrivanje rupa za razdoblje koronakrize’

Autor: Dnevno

Hrvatski ministar financija Zdravko Marić analizirao je stanje hrvatske ekonomije nakon krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Otkrio je da ćemo se ponovno zadužiti i u kojem obimu. Osvrnuo i na ulazak Hrvatske u eurozonu.

Hrvatska je zbog krize uzrokovane pandemijom koronavirusa doživjela pad BDP-a od gotovo deset posto, točnije 9,4, kažu posljednje procjene. To je najveći pad hrvatskog BDP-a od Domovinskog rata, istaknuo je to ministar financija Zdravko Marić u Dnevniku HRT-a.

Govoreći o pokrivanju rupe za razdoblje koronakrize, Marić je rekao kako vjeruje da ćemo u idućim danima zadovoljiti veliku većinu naših potreba za financiranje.

“U sljedećih par dana nadam se da ćemo pred hrvatsku javnost doći s još nekim pozitivnim vijestima, planiramo izlazak i na međunarodno tržište kapitala, tu je, naravno, i domaće tržište kapitala, tu su međunarodne financijske institucije, a i rasprava o svim ovim mehanizmima i instrumentima što se tiče EU – kazao je Marić.

Na pitanje znači li to novo zaduživanje, odgovorio je “tako je”, a na pitanje koliko će to zaduženje biti, rekao je da to u ovom trenutku još nije u potpunosti jasno, ali da žele pokriti iznos od najmanje 1,25 milijardi dolara. – U najmanju ruku ciljamo iznos koji smo i zapisali u proračunu, a to je ona obveznica koja nam dospijeva u sedmom mjesecu u iznosu od 1,25 milijardi dolara. Dakle, taj iznos u najmanju ruku želimo pokriti s ovim izdanjem, a sve preko toga, to ćemo vidjeti ovisno o interesu samih investitora – kazao je Marić.

Agencija Fitch procijenila je da bi Hrvatska za tri mjeseca trebala podnijeti zahtjev za ulazak u eurozonu. Što se tiče trajanja procedure, Marić je rekao da u ovom trenutku ne bi spekulirao o terminima, ali da možemo računati na minimalno dvije godine. “Mislim da je to dovoljno vremena da se Hrvatska još dodatno pripremi, prilagodi i učini sve potrebno da takav jedan važni korak daljnje dubinske integracije u tijekove europskih institucija iskoristimo na još bolji način” kaže ministar Marić.

Ministar Marić rekao je da su dva čimbenika ključna za gospodarski oporavak. Prvi su domaći čimbenici, gdje, kako je rekao, vidimo rezultate svega što su Vlada i ostali uključeni učinili u pogledu obrane ljudskih života i otvaranju mogućnosti da budemo prva zemlja koja je počela ublažavati mjere. “Međutim, za oporavak su potrebni neki drugi čimbenici izvana” – kazao je Marić.

Izrazio je nadu da će se zemlje u našem okružju i diljem EU i globalno isto tako uspješno boriti protiv koronavirusa kao Hrvatska. Na pitanje što ako nam se dogodi drugi val epidemije rekao je da se treba u dobrim okolnostima pripremati za loše. ” Ako i dođe do tog scenarija, sada smo puno spremniji i pametniji” kazao je Marić.

Marić je naveo kako je u svibnju, koji je okarakteriziran kao najizazovniji mjesec, pad poreznih prihoda bio oko 50 posto, a pad doprinosa oko 25 posto. Svibanj ove godine ima dva radna dana manje pa se dio prihoda prelio na početak mjeseca, zbog čega prvih sedam dana lipnja izgleda dobro, dodao je.

“Fiskalizirani računi u lipnju pokazuju da su neke aktivnosti, posebno je važno spomenuti trgovinu na malo, čak na indeksu 100, što znači na razini istog razdoblja prošle godine” – kazao je. Međutim, situacija u turizmu je u znatnijem minusu, oko 60 posto u odnosu na isto razdoblje lani, dodao je.

Marić je nositelj liste HDZ-a u petoj izbornoj jedinici. Rekao je da je sportaš u duši pa se svakoj utakmici raduje i ide na pobjedu. Slavonija, Baranja i Srijem bili su projekt Vlade od prvog dana, ali taj projekt ne može biti gotov u kratkom roku, treba ga nastaviti, dodao je.

“Ova nam je kriza posebno ukazala kolika je važnost i vrijednost Slavonije i cijelog tog dijela, a poglavito u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji “- kazao je Marić. Poručio je da će u kampanji nastojati biti konstruktivan jer građane najviše zanimaju perspektiva i budućnost.