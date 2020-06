ZDRAVKO MARIĆ: Duboko vjerujem da oporavak iz ove krize ni blizu neće tako dugo trajati kao što je trajao nakon krize iz 2008.

Promatrajući indeks poreznih prihoda u svibnju, vidljivo je da se on nalazi na oko 50 posto ili na polovini prošlogodišnjih poreznih prihoda. Ta se fiskalizacija iz svibnja odražava na lipanj, rekao je Zdravko Marić, ministar financija. Dodao je kako nema namjeru ništa uljepšavati jer su to službene brojke. Pojasnio je kako je ove godine kraj mjeseca svibnja “pao” na vikend odnosno u nedjelju dok je prošle godine 31. svibnja bio petak i to odmah drugačije izgleda u brojkama.

Promatrajući na taj način, odnosno iz perspektive ponedjeljka, indeks poreznih prihoda je na razini 60 odnosno na padu od 40 posto. Marić je napomenuo kako se već ranije govorilo o tome kako će svibanj biti najizazovniji mjesec. “Ono što pratimo na dnevnoj razini po pitanju fiskaliziranih računa to pokriva petinu do četvrtinu ukupne aktivnosti”, rekao je Marić.

Spomenuo je i promet u trgovini na malo, a potkraj travnja u toj je djelatnosti bio zabilježen minus ukupne vrijednosti od 40 posto. U svibnju se to popravilo na 18 posto.

Isplata mirovina do Tijelova

“Kada se promatra od djelatnosti do djelatnosti, vidljivo je da razlika postoji. Podsjetimo se, 4. svibnja je krenula relaksacija mjera pogotovo u trgovini na malo. Trgovine su otvorene pa je pad iznosio svega 0,7 posto. No, treba izdvojiti turizam i ugostiteljstvo gdje su stope pada puno niže. Od 11. svibnja do kraja svibnja je pad na razini oko 60 posto, a ako se promatra cijeli svibanj tada je pad veći. Kada se promatra ugostiteljstvo, to je jedina djelatnost u kojoj je pad vrijednosti fiskaliziranih računa veći u odnosu na pad broja računa”, istaknuo je Marić.

Dodao je kako će to Porezna uprava sljedećih dana proanalizirati, a ako se utvrde nelogičnosti, morat će i reagirati. Marić je govorio i o Vladinim mjerama u doba koronakrize te naglasio kako je gospodarstvo pozitivno reagiralo na mjere te najavio kako će se o tome više govoriti na sutrašnjoj sjednici Vlade.

“Lipanj je krenuo i naša dinamika prihodovne strane proračuna je manje više definirana. Što se tiče rashodovne strane, primjerice mirovina, najveći dio mirovina isplatit će se do Tijelova. Uz to, 12. lipnja počinjemo s isplatama povrata poreza na dohodak. Projekcija je da će na povrat otići nešto više od milijardu kuna”, istaknuo je Marić.

Dodao je kako je Vlada najavila da će od sada isplata povrata poreza na dohodak biti u lipnju, a ne u kolovozu kao proteklih godina. “Porezni obveznik će imati mogućnosti uložiti žalbu, ako bude smatrao da mu je nešto pogrešno izračunato. No, to neće odgoditi uplatu povrata poreza. Ako će se ustanoviti da je zaista došlo do greške, naknadno će mu se isplatiti pogrešno izračunati iznos”, rekao je Marić.

Očekuje se izlazak na međunarodno tržište kapitala

Podsjetio je i kako su u lipnju zadnje isplate horizontalnih mjera iz koronakrize za poduzetnike. “Što se tiče izvora financiranja za lipanj, na vrijeme ćemo sve izvjestiti. Očekujemo izlazak na međunarodno tržište kapitala, a o tome ćemo također komunicirati na vrijeme”,naglasio je Marić.

Mjera odgode, odnosno potpunog ili djelomičnog oslobađanja od poreznih davanja za doprinose, bila je jedna od tri Vladine mjere u koronakrizi. Osvrnuo se i na isplate u svibnju koje su, prema njegovim riječima, iz objektivnih razloga malo kasnije krenule nego u travnju. “Trebalo je proanalizirati više od 80 tisuća poslovnih subjekata da ne bi bilo nekih nelogičnosti. Nakon toga, trebali smo upariti podatke s HZZ-om jer je to naša obveza. Ako je bilo kašnjenja, to ćemo sve popraviti”, rekao je Marić.

Na upit kako komentira izjavu Branka Grčića iz SDP-a da HDZ kopira njihovu ideju o skraćivanju radnog tjedna, Marić je rekao da nema nikakvog kopiranja. “SDP je oporbena stranka, HDZ je na vlasti i mislim da je veliki dio građana svjestan da je bilo važno postaviti adekvatne mjere. Na tržištu rada krije se odgovor o tome jesmo li dobro postupili ili nismo. Sutra ćemo na sjednici Vlade nešto više reći o našim sljedećim koracima”, rekao je Marić. Dodao je kako se nada da gospodarski plan RESTART koalicije nije figurativan.

Hrvatska se vratila u zonu investicijskog rejtinga

Osvrnuo se i na neke poteze koje je Vlada učinila te u četiri godine napravila više od najavljenog te, među ostalim, izdvojio kako je četiri godine za redom smanjen udio javnog duga u BDP-u te povratak Hrvatske u zonu investicijskog rejtinga.

Na upit o tome na koji način može kampanju HDZ-a zasjeniti afera Vjetroelektrane, Marić je rekao da je on gospodarski, a ne politički analitičar i ne može tako dobro procijeniti na koji način i u kojoj mjeri tako nešto može naštetiti predizbornoj političkoj kampanji.

“Za vrijeme krize spoznali smo da se zaista možemo usmjeriti na gospodarske teme koje će biti na tragu onoga što je potencijalno raspoloživo. Investicije i reforme su najvažnije u Hrvatskoj. U dobrim vremenima treba raditi dobro kako bi se što bolje i lakše podnijela krizna vremena. Duboko vjerujem da oporavak iz ove krize ni blizu neće tako dugo trajati kao što je trajao nakon krize iz 2008.”, zaključio je Marić.

Na kraju je potvrdio kako će biti nositelj liste HDZ-a u 5. izbornoj jedinici i očekuje pozitivan ‘fajt’ s Ivanom Penavom.