Zbog rada nedjeljom sindikati prijete pokretanjem mehanizma nadzora nad trgovcima

Autor: dnevno

Savez samostalnih sindikata i Sindikat trgovine uputili su otvoreno pismo premijeru Plenkoviću zbog ukidanja zabrane rada nedjeljom. Poručuju da od Vlade očekuju da štiti i provodi zakone, “a ne da ima razumijevanja za one koji ih krše”. Podsjećaju da Zakon o radu nije suspendiran te da “sloboda poslodavaca nikako ne smije biti iznad prava radnika”. Njihovo otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:

“Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

Stožer civilne zaštite donio je 26. svibnja 2020. Odluku o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašenja epidemije bolesti COVID-19 kojom se ukida zabrana rada nedjeljom. Sukladno Odluci, blagdani i neradni dani ostaju neradni. Odluka Stožera stupila je na snagu danom donošenja.

Sukladno Odluci Stožera, subota, 30. svibnja 2020., za radnike u trgovini je slobodna s obzirom da je tada Dan državnosti koji je Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH propisan blagdanom odnosno neradnim danom.

Nadalje, Zakonom o radu (čl.66., st.15.) propisano da poslodavac mora obavijestiti radnika o njegovu rasporedu radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za njegovim radom. Ako poslodavac ne postupi sukladno ovoj odredbi čini prekršaj, za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 61.000,00 do 100.000,00 kuna.

S obzirom da vrijeme, od Odluke Stožera kojom se ukida zabrana rada trgovina nedjeljom i nedjelje 31. svibnja 2020., kraće od zakonskih tjedan dana, radnici u trgovini bi trebali biti slobodni u subotu i nedjelju, 30. i 31. svibnja 2020. i nastaviti s radom u ponedjeljak, 1. lipnja 2020., sve po već objavljenim rasporedima.

Unatoč toj činjenici brojni poslodavci su javnosti najavili rad u nedjelju, kršeći prava radnika na više načina (slobodan dan, nezakonit raspored i sl.).

Ovakvo ponašanje poslodavaca je, na žalost, uobičajeno u našem poslu. Međutim, jučer je ministar rada i mirovinskog sustava javno izrekao sljedeće: … treba biti fleksibilan te on ne bi govorio o sankcijama, jer se gospodarstvo mora pokrenuti… Dakle, umjesto da štiti pravnu državu on jasno poručuje kako je kršenje zakona potpuno prihvatljivo. Također, kada govori o pokretanju gospodarstva on zapravo misli na poslodavce te i on, kao i većina dužnosnika, ili ne zna ili zaboravlja kako gospodarstvo čine i radnici te da su njegovi glavni pokretači ljudi: i radnici i kupci!

Ovu izjavu ministra nadležnog za rad (!) smatramo nedopustivom. Ponovno se sve svodi na razumijevanje javnih vlasti za poslodavce u trgovini i njihovu nepresušnu glad za profitom nauštrb prava radnika među kojima su brojni, sretni što za vikend konačno mogu spojiti dva slobodna dana, planirali privatni život,čak i rezervirali objekte za kratak odmor.

Dodatno, Ministarstvo rada je danas, na naš zahtjev, izradilo mišljenje i još jednom pokazalo kako nije u stanju tumačiti odredbi koje je zakonodavac nedvosmisleno donio u interesu zaštite prava radnika na pomirenje privatnih i radnih obveza odnosno nije u stanju nedvosmisleno reći kako ukidanje zabrane nije nikakva prijeka potreba jer ne postoji, primjerice, nikakva hitna narudžba koju bi bilo potrebno zadovoljiti (trgovina, naime, nije taj tip djelatnosti) već su naveli kako eventualno postojanje prijeke potrebe treba utvrđivati od slučaja do slučaja.

S obzirom na činjenicu kršenja Zakona, a sukladno mišljenju Ministarstva, najavljujemo kako smo prisiljeni pokrenuti mehanizam nadzora. Bit će to, ujedno, dobra prilika provjeriti neovisnost neovisnog nadzornog tijela, kada su u pitanju prava radnika.

Na kraju ističemo kako ne samo kao sindikati već i građani Republike Hrvatske očekujemo da dužnosnici u Vašoj Vladi štite zakone i osiguravaju njihovu provedbu. Zakon o radu, kao što i sami znate, nije suspendiran te poslovanje u uvjetima bolesti COVID-19 nije opravdani razlog njegova nepoštivanja za koje bi ijedan Vaš ministar mogao imati razumijevanja. Prava poslodavaca i njihove slobode nikako ne smiju biti iznad prava radnika, njihovih sloboda, njihovog života već i jedni i drugi moraju uživati prava i poštovati obveze u okvirima pravne države u kojoj svi želimo živjeti”, navodi se u otvorenom pismu Saveza samostalnih sindikata i Sindikata trgovine.