Zar je moguće? Ikea šokirala kupca: Nevjerojatno što je doživio

Autor: dnevno.hr

Britanski kupac Ikeinih proizvoda za The Guardian je ispričao svoje neugodno iskustvo s ovim trgovačkim lancem. ”Htio sam zamijeniti tepih, ali na kraju sam morao vratiti cijelu narudžbu”, opisao je tako svoje iskustvo s povratom Ikeinih proizvoda anonimni britanski kušac pručivši da je narudčio proizvode vrijene 65 funti, oko 557 kuna, a kada je dobio svoju narudžbu poželio je zamijeniti tepih koji je stajao 15 funti, odnosno oko 128 kn. sljedeći korak bio je poziv službi za korisnike, iz koje mu je poručeno kako mora platiti dodatnih 25 funti, odnosno oko 214 kn kako bi vratio proizvod, a ukoliko želi ostvariti besplatan povrat mora osobno donijeti tepih u najbližu poslovnicu. Nakon toga uslijedio je novi niz poziva i prepiski putem maila, nakon čega je otkrio da bez naknade može vratiti jedino cijelu narudžbu, što je zatim i učinio. Potom je uslijedio i pismeni odgovor ovog švedskog lanca.

”Ako želite vratiti proizvode kupljene u internetskoj trgovini, vratit ćemo vam novac utrošen za dostavu internetskih narudžbi, ako su one vraćene u roku od 14 dana od zaprimanja narudžbe. Proizvode kupljene putem internetske trgovine možete vratiti i nakon roka od 14 dana, no tada nećete ostvariti povrat novca potrošenog na dostavu kao niti u slučaju ako vraćate samo jedan proizvod iz cjelokupne narudžbe”, stoji među ostalim u njihovom odgovoru. No, ni tu priči nije kraj pa je uskoro ovaj Britanac zaprimio i novu poruku u kojoj mu se ispričavaju zbog pogreške, a u znak isprike dobio je i poklon bon od 30 funti.