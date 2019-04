ZABORAVITE KINU! Nema šanse da pogodite koja zemlja zapravo najviše ulaže u Hrvatsku

Zanimljivo, Kine nema nigdje na popisu.

Puna su usta hrvatskim političarima Kineza, koji su nedavno posjetili našu zemlju, a po svemu sudeći riječ je o povijesnom susretu jer Hrvatskoj ako je vjerovati izjavama premijera Plenkovića i njegove svite nema što nisu ponudili. Kinezi će uvoziti hrvatsko mlijeko, zanima ih hrvatska riba, Kinezi spašavaju Uljanik, i ulažu na sve strane u našu malu Hrvatsku, za koju vjerojatno rijetki stanovnici ove zemlje uopće i znaju. Kada se govori o ulaganjima u Hrvatsku tada valja sagledati popis kojega je nedavno bjavio tjednik Lider, a koji otkriva koje zemlje uistinu najviše investiraju u Hrvatsku.

Najviše investicija u Hrvatsku stiže vjerovali ili ne, iz Nizozemske, potom slijedi Austrija, Italija, Njemačka, Mađarska, Luksemburg te Slovenija. Među prvih dvadeset zemalja iz kojih je najviše investirano u Hrvatsku, mahom su smještene države članice Europske unije, a kada to i nije slućaj tada se primjerice na 11.mjestu može naći Švicarska, a na 14.poziciji smjestila se Rusija, no zanimljivo Kine na popisu nema pa samim time u vodu padaju i tvrdnje kako je Pelješki most najveća kineska investicija u nađu zemlju, jer kada se priča o Pelješkom mostu tada ne treba zaboraviti da je 85 posto vrijednosti mosta financirala EU, a ostatak Hrvatska pa prema tome tvrditi da je to kineska investicija mogu samo naivci,