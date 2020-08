Zaba, PBZ i Erste banka prate razvoj događaja i individualno pristupaju svakom klijentu: Moguće produljenje moratorija za još nekoliko mjeseci

Hrvatske građane čeka neizvjesna jesen, a već se sada nad našim glavama nalazi niz upitnika kako će nam izgledati svakodnevica i na koji ćemo način rješavati kreditne i ostale financijske obveze. Uz zdravstvene tegobe koje očekujemo odnosno novog vala koronavirusa, gripe i alergija, na jesen završava i moratorij na kredite od šest mjeseci koje su banke dale građanima kako bi lakše prebrodili koronakrizu.

Zbog teške gospodarske situacije, očekuje se daljnje otpuštanje radnika, a većini onih koji rade plaće su i dalje snižene i ne vraćaju se na razinu od prije pojave koronavirusa. Više neće biti ni Vladinih mjera potpora poslodavcima te nam zaista situacija nije nimalo blistava.

Banke pomno prate razvoj događaja, a iz nekih od njih ističe se kako će i dalje imati “individualan pristup prema klijentima i razmatrat će situaciju svakog pojedinog klijenta”. Neke banke, poput Zabe i PBZ-a su već krenule s razmišljanjem o produljenju moratorija na kredite. Tako u Zabi najavljuju mogućnost produljenja moratorija na još dodatnih šest mjeseci što znači da će klijentima omogućiti odgodu plaćanja kredita na ukupno godinu dana.

U Zabi ističu kako su pojavom pandemije koronavirusa, svim klijentima, potrošačima i poslovnim subjektima koji su pogođeni koronakrizom ponudili paket mjera. Zbog daljnjeg utjecaja te krize na gospodarstvo, a klijentima koji već imaju poteškoća ili znaju da će imati problema s otplatom kreditnih ili limitnih proizvoda zbog smanjenja ili gubitka primanja, Zaba nudi razne mjere za olakšanje otplate poput moratorija, odgode roka otplate, refinanciranja ili restrukturiranja obveza.

Krediti pod moratorijem su nerizični

U modelu refinanciranja ili restrukturiranja obveza, mjesečna obveza prilagodit će se trenutnoj visini prihoda klijenta. To znači da će odgođene kreditne obveze urednim klijentima godinu dana, banka tretirati kao nerizične. To znači da banka na njih neće morati izdvajati dodatne rezervacije.

I u Privrednoj banci prate razvoj događaja te se nastoje prilagoditi potrebama klijenata. Iz PBZ-a ističu kako klijenti koji već imaju problema s otplatom kreditnih ili limitnih proizvoda ili će ih tek imati zbog smanjenja osobnog dohotka ili gubitka posla, moraju se javiti u banku radi dogovora oko daljnjeg reguliranja financijskih obveza. U PBZ-u se zahtjev za moratorij može podnijeti do 31. prosinca. Za one klijente koji ostvaruju primanja po osnovi bavljenja turizmom, krajnji rok za moratorij je do 30. lipnja 2021. godine.

Erste banka je također na početku pandemije koronavirusa ponudila moratorij na kredite i to građanima na rok do šest mjeseci, a onima koji se bave turizmom na rok do godinu dana. Iz te banke ističu kako klijenti “koji su inicijalno ugovorili kraći rok moratorija od maksimalnog sada mogu zatražiti produljenje do tog maksimalnog roka, koji ne smije biti dulji do ukupno šest mjeseci”. Klijenti koji se bave turizmom mogu to isti zatražiti, ali do ukupno maksimalno 12 mjeseci moratorija.

Za one koji već sada znaju da će i nakon moratorija imati problema s otplatom kredita, u Erste banci kažu da mogu “koristiti standardne mjere restrukturiranja kredita s ciljem olakšavanja otplate kreditnih obveza koje se prilagođavaju trenutnim financijskim mogućnostima klijenta”. Takvu mjeru mogu koristiti klijenti koji izgube posao, a banka im u tom slučaju odobrava moratorij na kredit do onoga roka koji se očekuje da klijent pronađe novi posao. Ako se klijentu trajno smanje primanja tada mu banka nudi mogućnost produljenja roka otplate kredita.

Uz navedene banke, u produljenje roka otplate kredita i ostalih obveza ili produljenje moratorija vjerojatno će se uključiti i ostale banke, a više će se znati za vrijeme jesenskih mjeseci.