WhatsApp povećao limit za video pozive, ali i ograničio mogućnost prosljeđivanja poruka

Autor: dnevno

WhatsApp je uveo mogućnost video poziva do čak 50 ljudi prilikom video poziva, iako ovime nije nadmašio Zoom, rivala koji nudi do 49 osoba istovremeno na ekranu i mogućnosti poziva stotinu i 500 ljudi odjednom, piše ICT Business. Ali, WhatsApp je još s krajem travnja nudio mogućnost poziva za do pet osoba odjednom na Android i do osam osoba odjednom na iOS uređajima. Stoga, povećanje limita na 50 itekako je značajno.

Možda je zbog ovog limita u pozitivnom smjeru stigao jedan u suprotnom. I nije baš popularan… WhatsApp je smanjio mogućnost prosljeđivanja poruka s pet na samo jednog korisnika ili jednu grupu. Još donedavno bilo je moguće učiniti to prema pet kontakata odjednom, ali očito ni ta mjera nije pomogla u smanjenju širenja lažnih informacija, odnosno, nije pomogla u smanjenju opterećenja servera. Očito se negdje gubi da bi se drugdje dobilo.

WhatsApp se zbog pandemije koronavirusa koristi više nego ikad prije, na dnevnoj bazi ima oko 1,5 milijardi aktivnih korisnika dnevno diljem svijeta pa u u Facebooku podosta rade kako bi platformu učinili još kvalitetnijom i interesantnijom većem broju korisnika.