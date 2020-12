VLADA ŠTITI HGK I HOK, PODUZETNICI SE BUNE Carić: ‘HGK nikako ne treba ukidati jer bi to za nju bio Božji dar, treba izaći na tržište’

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Poduzetnik i suvlasnik tvrtke DefenseCode Lucijan Carić nedavno je uzburkao javnost svojom odlukom odbijanja nominacije za Zlatnu kunu, u kategoriji najboljeg post-startupa u javnim nastupima, koju tradicionalno svake godine dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora (HGK).

Rekao je da je to njegov “moralni čin jer HGK kao institucija postoji samo zbog toga jer je u milosti vlasti i nitko ne zna što se tamo događa”.

Nakon toga, poduzetnici su ponovno pokrenuli pitanje dobrovoljnog članstva u HGK, ali i u Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK). No, to ništa ne znači jer je Vlada nedavno odlučila kako će članstvo u tim dvjema institucijama i dalje ostati obavezno.

“Od 1994., kada sam postao obveznik članarine u HGK, komora me kontaktirala možda jednom, a niti tada nismo uspjeli ostvariti suradnju. Ne vidim koju bih to uslugu trebao od te institucije”, rekao je u emisiji Replika Lucijan Carić.

S njim se slažu mnogi poduzetnici i oni okupljeni u Udrugu Glas poduzetnika i smatraju kako su HGK i HOK institucije od čijeg rada poduzetnici, posebice mikro i mali poduzetnici kao i obrtnici baš i nemaju neke velike koristi.

Čak se i neki ekonomski analitičari poput Mladena Vedriša, koji je bio predsjednik HGK te Vedrane Pribičević slažu da te institucije treba reformirati u suvremene komora.

Primjera radi, u skandinavskim zemljama, Velikoj Britaniji i nekim europskim zemljama članstvo u tim komorama je dobrovoljno. Na taj način trebalo bi restrukturirati HGK i HOK, a te dvije institucije poduzetnicima moraju pružiti pomoć u postupcima prijave za fondove EU-a ili kod razumijevanja raznih propisa koji se stalno mijenjaju.

“Ako se netko želi primiti posla, ima puno prostora za tako nešto. No komora je danas, nažalost, ispražnjena od sadržaja, ostala je samo njena forma, iz nje je izostala i praktično svaka vrsta kritičnosti i zapravo se svodi na četiri do pet čovjeka koji negdje putuju službenim automobilima, i to je to. Komoru treba postaviti tako da ona stvara rezultate u segmentima zbog kojih je osnovana”, rekao je Vedriš za Jutarnji.hr.

Prisjetio se da mu je prvo službeno putovanje kao šefu tadašnje HGK bilo u Beč jer je želio vidjeti na koji način funkcionira austrijska komora.

Vedrana Pribičević istaknula je kako je Hrvatska praktično jedina od novijih članica EU koja je zadržala obvezno članstvo u HGK. Spomenula je Sloveniju koja je dobrovoljno članstvo uvela 2006. godine, potom i Mađarsku, Slovačku te Makedoniju.

“Ne razumijem taj strah od uvođenja dobrovoljnog članstva, dapače, ja sam optimista pa vjerujem da bi Komora možda u tom slučaju imala i veće prihode, ali ako bi obavljala funkcije koje poduzetnicima trebaju”, rekla je Vedrana Pribičević.

Ekonomski analitičari su složni u tome kako su hrvatski poduzetnici opterećeni parafiskalnim nametima. Uz sve namete koje moraju plaćati, nametnuta im je i članarina turističkoj zajednici, bez obzira bave li se ili ne turističkom djelatnosti.

Kako bi se smanjila članarina turističkim zajednicama, u petak je u Hrvatskom saboru rasprava o prijedlogu izmjena Zakona o članarinama u turističkim zajednicama kojim je predloženo smanjenje parafiskalnih davanja radi rasterećenja poduzetnika te time stvaranja poticajnog i konkurentnog poslovnog okruženja. Predlaže se smanjenje stopa za obračun i plaćanje članarine za 12 posto.

Lucijan Carić je sarkastičan pa kaže kako HGK “nikako ne treba ukidati jer bi to za nju bio Božji dar”. Mišljenja je da ta institucija treba izaći na tržište gdje će se, prema tržišnim uvjetima, vrlo brzo vidjeti hoće li se moći održati.

S druge pak strane, u HGK i u HOK-u ističu kako “svojim članicama pružaju adekvatnu uslugu za iznos koji uplate”. Burilovićevo “društvo” u HGK naglašava kako oni “na domaćem tržištu lobiraju za zakonsku regulativu u interesu tvrtki, članica”. Hvale se i članstvom u međunarodnim gospodarskim asocijacijama kao što su Udruženje europskih komora (Eurochambres) i Međunarodna trgovinska komora (ICC). Slično je i u HOK-u. Je li to što daju poduzetnicima dovoljno i mogu li time opravdati visoke namete, ostaje pod znakom upitnika.