Vila na Korčuli iznajmljuje se za 15 tisuća kuna na dan: ‘Imamo sve više upita i rezervacija’

Autor: Dnevno

Za razliku od dosadašnjih godina, turisti će ovog ljeta zbog situacije s koronavirusom posebno cijeniti privatnost i objekte na osamljenim lokacijama. Tako se u jednoj vili na Korčuli koja je otvorena prošle godine najam kreće oko petnaest tisuća kuna na dan, piše Dnevnik.hr.

Bez obzira na cijenu, zbog čega rijetki mogu maštati o toj lokaciji kao mjestu za godišnji odmor, u kolovozu je već gotovo popunjena. Pa iako je pred nama neobična sezona, i agenti potvrđuju – u takvom tipu smještaja ne očekujte niže cijene. Popunjenost im već sada ide više od sedamdeset posto.

“Sad se određeni sitni popusti daju za te preostale termine, ali to nije ništa drastično, smatramo da do toga neće doći jer je ovakva vrsta smještaja tražena. Posljednjih deset do petnaest dana bilježimo veliki porast upita i veliki porast rezervacija”, kaže nam vlasnik agencije za luksuzni smještaj Josip Stulić.

Umjesto gužvanja na plažama ovog ljeta na cijeni su osamljene lokacije. Stulić stoga kaže kako su saune i jacuzziji postali standardna oprema za takve goste koji u svojim unajmljenim vilama mogu boraviti od sedam do četrnaest dana bez potrebe za izlaskom iz nje.

Kod ovog tipa turista recept je jasan. Mali broj soba, individualan pristup i jedinstvena priča. Poput sobe u kojoj je jedan od zidova još iz vremena cara Dioklecijana. A upravo to je ono što privlači goste visoke platežne moći i što im naši iznajmljivači žele priuštiti. Ipak, problem im stvara što letova iz SAD-a još uvijek nema dovoljno.

“Mislim da će tijekom sedmog, osmog i devetog mjeseca to otvoriti i da ćemo nekako kapacitete popuniti barem ta tri mjeseca na nivou negdje oko sedamdeset posto”, nada se član HGK-a Nenad Nizić.

Danas se u Hrvatskoj odmaraju 33 tisuće turista. Daleko je to od prošlogodišnjih brojki, no optimističan je, poput Nizića, i ministar turizma Gari Cappelli.

“Računajte da smo sada na 12 do 13 posto onoga što je bilo lani. To je bilo očekivano u šestom mjesecu i sada to kreće prema gore, da bi u sedmom, drugoj polovici sedmog i osmog došli na oko 30 do 35 posto, kako gdje”, zaključio je.

Optimistični su i u Imotskoj krajini, koja broji već više od tristo kuća za odmor. Očekuju da bi mogli dosegnuti polovicu noćenja iz prošle, rekordne sezone.