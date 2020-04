Veljko Ostojić: ‘Vjerujem da će sezone biti i da će biti bolja od predviđanja’

Autor: Dnevno

Ministar turizma Gari Cappelli jutros je gostovao U mreži Prvog Hrvatskoga radija gdje je govorio o posljedicama epidemije koronavirusa na hrvatski turizam.

“Imam osjećaj da je kompletna normalizacija u Zagrebu i okolici. Promet je jedna od najbitnijih stvari. Razmišlja se o javnom prijevozu, vjerujem da ćemo uskoro otvoriti kontinent s morem, vidjet ćemo u idućih 15 dana”, rekao je Cappelli.

Dodao je kako je epidemiološka situacija u Hrvatskoj prepoznata u Europi. “Naše restrikcije su prepoznate i ljudi žele doći u Hrvatsku na more. Kontroliramo situaciju. Idemo usporediti – hoće li netko iz Njemačke prije ići u Italiju ili u Hrvatsku? Definitivno u Hrvatsku”, naglasio je Cappelli.

“U sljedećih 15 dana će se vrlo puno toga dogoditi. Neću prejudicirati. Te restrikcije koje imamo su prepoznate i ljudi žele doći u Hrvatsku na more. To je naša prednost. Sve nam se vraća u pozitivnom smislu”, kaže ministar.

“Dali smo gospodarske mjere, zadržali smo radnu snagu koliko toliko, zadržali smo epidemiološku situaciju. Sada već i sama struka govori da pregovaramo s nekim zemljama, da napravimo taj neki granični prijelaz. Razgovarat ću sa Slovenijom. Imamom pripremljene bazne forme kako da to napravimo. Austrijanci žele da se otvore granice s Hrvatskom. Treba deset do petanest dana da sve to dobro iskomuniciramo. Imamo ogromne pomake u testiranju. Vidjet ćete da ćemo za sedam dana dobiti optimizma da razgovaramo o turističkoj sezoni”, kazao je Cappelli.

U emisiji je gostovao i direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić, koji je naglasio da su svi svjestni da više ništa neće biti kao prije.

“Ono što je na nama, turističkim djelatnicima, mi ćemo svoju zadaću odraditi, no pitanje je kakvi će biti režimi na granicama Europske unije. Ima dosta pitanja, ono što se nas tiče, mi se na to pripremamo, poduzeli smo niz mjera, dočekat ćemo sve odluke hrvatske vlade i ostalih vlada”, rekao je Ostojić.

Kaže i kako vjeruje da će turističke sezone biti i da će ona biti bolja od predviđanja. “Ne sumnjam da ćemo u suradnji s epidemiolozima postići kompromis kako bi se gosti ipak osjećali kao da su u hotelu, a ne u bolnici. Hotelijeri su spremni i čekaju signal naše politike”, optimističan je Ostojić.