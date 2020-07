VELIKO PRIZNANJE ZA LIJEPU NAŠU: Hrvatska među 20 najtraženijih svjetskih destinacija na francuskom tržištu

Da je Hrvatska među najtraženijim inozemnim turističkim destinacijama na tržištu Francuske pokazuju podaci MisterFly-a, jednog od najvećih francuskih online distributera specijaliziranih za prodaju aviokarata, najam vozila i hotelski smještaj, rekla je direktorica Predstavništva HTZ-a u Francuskoj Danijela Mihalić Đurica.

Na listi 20 svjetskih destinacija za koje je primjetan porast rezervacija posljednjih tjedana, uz Hrvatsku su uvrštene i europske zemlje poput Francuske, Grčke, Španjolske, Portugala, Italije, Turske i Malte.

“Francuska spada među ona tržišta s kojih veći priljev gostiju očekujemo u ovom glavnom ljetnom dijelu sezone, posebice u kolovozu kada se među Francuzima tradicionalno najviše koriste godišnji odmori i to ponajprije u tradicionalno najpopularnijim regijama za Francuze, dubrovačkoj i splitskoj regiji”, istaknuo je direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristjan Staničić.

Napomenuo je kako će boljim ovogodišnjim rezultatima pridonijeti i najave novih aviolinija s francuskog tržišta za posezonu.

Naime, prema novom planu letenja za rujan i listopad, Air France s pariškog aerodroma Charles de Gaulle najavljuje letove za Dubrovnik i Zagreb. Do kraja rujna Air France planira uspostaviti 50 posto uobičajenog programa letenja, a do kraja listopada 60 posto.

“Brojni upiti opće i stručne javnosti koji nam svakodnevno pristižu dokaz su da je slika Hrvatske u Francuskoj i dalje vrlo dobra. Hrvatska odlično kotira na ljestvici zemalja koje zbog iznimnih prirodnih ljepota, gostoljubivosti i povoljne epidemiološke situacije svakako vrijedi posjetiti”, izjavila je Danijela Mihalić Đurica.

Naglasila je kako je već sada primjetan trend porasta rezervacija za sljedeću godinu s obzirom da su mnogi francuski organizatori putovanja svojim klijentima omogućili besplatnu odgodu rezervacija.

Britanski The Guardian o opuštajućem odmoru u Hrvatskoj

Tržište s kojeg se također tek očekuje veći priljev gostiju je i Velika Britanija, a da je Hrvatska tražena na ovom tržištu potvrđuje i objava o našoj zemlji u britanskom The Guardianu.

U članku naslova “Croatia this summer: three areas to visit without the crowds” navodi se kako se Hrvatska za turiste otvorila još u svibnju te kako je zbog manjka gužvi 2020. godina idealna za opuštajući odmor s naglaskom na dalmatinske otoke Lastovo, Mljet i Kornate, nacionalne parkove Sjeverni Velebit, Paklenica i Risnjak, a izdvojeni su i Park prirode Lonjsko polje te Konavle.