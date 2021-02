‘VELIKI KRIK’ PODUZETNIKA! UGP poručuje: ‘Dosta je lošeg upravljanja krizom!’

Ako se poduzetnicima i radnicima zabrani rad, koji je ustavno i ljudsko pravo, treba ih se adekvatno obeštetiti. Zašto Hrvatska nije zemlja jednaka za sve, za one u javnom i one u privatnom sektoru? Zašto su poduzetnici građani drugog reda za koje njihova Vlada ne mari?, pitaju se u Udruzi Glas poduzetnika (UGP).

UGP zbog neadekvatnih ekonomskih mjera i diskriminatornih odluka prema dijelu poduzetnika, organizira veliku akciju u srijedu 3. veljače na Trgu bana Josipa Jelačića.

“Vrijeme je da se čuje glas naroda, glas razuma i glas poduzetnika! Pozivamo sve poduzetnike, obrtnike, zaposlenike i građane da nam se pridruže. Svatko od njih će, od 10 sati na Trgu, jedan po jedan, moći putem live streama poručiti: Dosta je! Dosta je lošeg upravljanja krizom! Dosta je da su poduzetnici i zaposlenici u privatnom sektoru građani drugog reda. Zašto Hrvatska nije zemlja jednakih?”, poručuju iz UGP-a.

Konferencija za medije održat će se u 10 sati kod Johann Francka na kojoj će biti više detalja o akciji poduzetnika.

“Vlada Republike Hrvatske i Nacionalni stožer civilne zaštite nekonzistentnim, diskriminatornim i lošim odlukama već mjesecima uništavaju mikro, malo i srednje poduzetništvo. Mnogim poduzetnicima ukinuto je ustavno pravo na rad, bez ikakvog obeštećenja i naknade. Za razliku od mnogih europskih zemalja, Hrvatska nije napravila niti jedan korak kako bi se poduzetnici obeštetili. Ako se zabrani pravo na rad, to se treba adekvatno i nadoknaditi. Međutim, Vlada Republike Hrvatske kao da to ne želi shvatiti. Čak je i analiza našeg Ekonomskog savjeta pokazala da je prije posljednjeg lockdowna bilo ugroženo 7000 tvrtki koje bi ako propadnu, stvorile nedostatak od tri milijarde kuna u državnom proračunu. Ponavljamo, time je bilo ugroženo najmanje 49 tisuća radnih mjesta i čak devet posto BDP-a. S novim lockdownom te brojke su veće, a već je izgubljeno 11 tisradnih mjesta. Ako propadnu male i srednje tvrtke koje su stup gospodarstva, stvorit će se rupe u proračunu. Od čega Vlada Republike Hrvatske planira financirati zdravstvo, obrazovanje i sigurnost?

Poduzetnici brinu za zdravlje i poštuju odluke Vlade, čak i kad su one nelogične te diskriminatorne. No ova akcija je bolan krik kojim želimo reći: Vlado RH, zaboravila si na one koji te hrane!

Podsjetimo, mjere za očuvanje radnih mjesta su pomoć za radnike, a ne za tvrtke. Fiksni troškovi nadoknadit će se za samo dva mjeseca onima koji su formalno zatvoreni, dok za sve ostale, od kojih neki imaju pad prometa i veći od 90 posto, nikoga nije briga, čak ni naše resorno Ministarstvo gospodarstva. Ako se ovako nastavi, neće više uopće biti radnih mjesta koja će trebati sačuvati.

Pa dosta nam je nepravde koju poduzetnici trpe od početka krize, dosta nam je najvećih poreza u Europskoj uniji, dosta nam je dvostrukih mjerila i dosta nam je diskriminatornih odluka. Zašto Hrvatska ne bi bila zemlja puna mogućnosti, pravde, prilike za rad i blagostanja. Smatramo da imamo sve što je potrebno kako bismo bili prosperitetna i konkurentna zemlja, ali vrijeme je da Vlada Republike Hrvatske konačno posluša stručnjake i poduzetnike.









Upravo iz tih razloga organiziramo akciju, kako bismo pokazali da su građani nezadovoljni lošim vođenjem krize i kako bi se čuo njihov glas. Poduzetnici i njihovi zaposlenici u doba najveće krize traže pomoć kako bi preživjeli, od sustava koji desetljećima financiraju i u koji uplaćuju milijarde kuna. Vrijeme je da se taj isti sustav počne brinuti za njih na adekvatan način!

Krizu vidimo kao priliku za reset sustava koji godinama ne služi društvu. Vrijeme je i da se ukine stotine parafiskalnih nameta koji opterećuju građane ove države. Također, smatramo da je sada prilika da se ukine plaćanje obveznih članarina u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori koje predstavljaju samo još jedan u nizu nameta za poduzetnike.

”Dosta je dvostrukih kriterija stožera, dosta nam je neadekvatnih ekonomskih mjera i loše provedbe istih, dosta nam je ne postojanja nikakvog plana, dosta nam je neorganiziranosti i nerada, dosta nam je uhljeba, dosta je bilo bahatosti. Dosta nam je straha! Pozivam sve poduzetnike, obrtnike, zaposlenike u privatnom sektoru da dođu i kažu što misle o trenutnoj situaciji, i zapamtite mi poduzetnici ne rušimo već gradimo, a sada sa svim srcem gradimo Hrvatsku 2.0, pravedniju zemlju koju svi skupa sanjamo tako dugo, pridružite nam se!” rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika.

iz UGP-a nadalje poručuju. “Dođite na trg i recite čega vam je dosta i zaželite zajedno s nama Hrvatsku iz koje nitko ne želi otići!”









“Pozivamo sve na pridržavanje epidemioloških mjera. Formirat će se jedan red s razmacima između ljudi te će jedna po jedna osoba moći reći svoju poruku. Molimo i sve one koji budu prisustvovali akciji da poštuju kulturu dijaloga”, naglasili su iz UGP-a.