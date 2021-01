VELIKA AKCIJA PODUZETNIKA 3. VELJAČE U ZAGREBU! ‘Bit će to najveća akcija do sada, detalje ćemo uskoro objaviti’

Mnogi poduzetnici nezadovoljni su odlukom Nacionalnog stožera o slabom popuštanju mjera pa najavljuju tužbe zbog nastavka epidemioloških mjera.

Najpogođeniji su svakako ugostitelji, vlasnici teretana i fitness centara koji su se nadali da će im popuštanje mjera ići u korist, ali se to nije dogodilo.

Teretane i fitness centri ostaju zatvoreni barem do polovine veljače, kako su u četvrtak rekli iz Nacionalnog stožera, a kafićima nije dopuštena čak ni prodaja kave za van.

Stoga je Udruga Glas poduzetnika (UGP) odlučila napraviti, kako naglašavaju – veliku akciju koja će se održati u srijedu, 3. veljače u Zagrebu, ali detalje u vezi te akcije još uvijek ne žele iznositi. Naime , kako nam je rekao Hrvoje Bujas, predsjednik UGP-a, UGP planira veliku akciju na koju će pozvati ne samo poduzetnike i obrtnike već i sve zaposlenike u privatnom sektoru.

“Prema tome, pozivamo i sve građane. Detalje još uvijek ne mogu iznositi jer se usklađuju, ali uskoro, pretpostavljam u ponedjeljak ili najkasnije u utorak izaći ćemo s tim u javnost”, rekao je Bujas. Pojasnio je kako ne može sada izaći s pojedinostima te velike akcije kako “slučajno ne bi bili preduhitreni u toj akciji”.









Dodao je kako ta udruga sigurno “neće stajati sa strane”. Očekuju da će to biti najveća akcija do sada, a do sada su u UGP-ovoj režiji održane takve dvije akcije.

Velika akcija poduzetnika najvjerojatnije će se održati u srijedu u jutarnjim satima.