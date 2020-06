UZ 50 POSTO POPUSTA: Hrvati i Bill Gates na odmoru u hotelu Regent Porto Montenegro u Crnoj Gori. I u Hrvatskoj niže cijene

Jedan od najluksuznijih hotela na Jadranu Regent Porto Montenegro te destinacija Boka Kotorska, građanima Hrvatske bliži su no ikada. Jedini hotel u regiji, koji reimplementira Forbes standarde u poslovanju, za Hrvate je ovog ljeta dao izazovnu ponudu od 50 oosto popusta za boravak u tom hotelu.

Prošloga ljeta u tom je hotelu boravio jedan od najbogatijih ljudi svijeta Bill Gatesa te mnoge svjetske zvijezde. Hotel Regent Porto Montenegro prvi je one najviše kategorije u Boki Kotorskoj – najjužnijem europskom fjordu.

Regent Porto Montenegro uspješno je ispričana priča kroz koju je utkana povijest bokeljskog pomorstva. Naime, više od 60 crteža i to originala ili kopija nalaze se po javnim prostorima hotela iz Mornaričko-tehničko remontnog zavoda “Sava Kovačević” kolokvijalno poznatijeg kao Arsenala. Kroz taj nautički dizajn ispričana je priča o slavnoj prošlosti te blistavoj budućnosti. Korišteni su lokalni materijali oku i prstu ugodni, kamen koji je dopreman iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine te biljke koje su autohtone i ne traže puno njege.

Murano restoran koji se nalazi u sklopu hotela je oda Venecijanskom naslijeđu odnosno trajanju ove vladavine od skoro 400 godina u Boki Kotorskoj. Interijer hotela je dizajnirao Tino Zervudachi, a inspiraciju je pronašao u bogatom nautičkom naslijeđu. Hotelsko osoblje čini međunarodni tim u kojem se uz ljude iz Boke Kotorske i Tivta, nalazi nekoliko stručnjaka iz Hrvatske i svijeta koji su donijeli međunarodni “know how” toj turističkoj destinaciji.

Ovaj čarobni zaljev bogat je kulturnim nasljeđem između ostalog i Hrvata čemu svjedoče brojne crkve, a procjenjuje se da je sagrađeno više od 100 crkava kao i drugi spomenici vremena i povijesti. Porto Montenegro izuzetni je dio koji je kao projekat preporodio Tivat. Ima 460 vezova koji mogu zaprimiti jahte duljine i do 250 metara.

Ovo je pionirski projekt koji je dokazao da su razvojni projekti mogući te služi kao primjer uspjeha u regiji. Nakon pandemije koronavirusa, Regent Porto Montenegro prvi je hotel koji je građanima Hrvatske uputio poziv u korona free zemlju s ponudom koja se ne odbija.

Cijene smještaja u Hrvatskoj niže nego prošle godine

No, kakva je situacija s bukingom u Hrvatskoj? Iz udruga privatnih iznajmljivača ističu da je poprilično loše što se tiče privatnog smještaja. S druge pak strane, cijene privatnih apartmana i kuća za odmor nikad nisu bile jeftinije.

Promatrajući cijene smještaja na hrvatskom dijelu Jadrana preko Index oglasa, vidljivo je kako su cijene drastično niže u odnosu na prošlu godinu. Ako usporedimo cijenu smještaja u najjeftinijem apartmanu prošle godine koja je iznosila 40 eura, vidljivo je da sada ta cijeni vrijedi za smještaj u najskupljem apartmanu u predsezoni.

Cijene apartmana u 2019. za pred i posezonu kretale su se od 40 do 100 eura, dok su u sezoni bile od 60 do 200 eura.

Ove godine se od 25 do 40 eura kreću cijene apartmana u pred i posezoni, dok se u sezoni kreću od 45 do 70 eura. Najskuplji smjštaj na Index oglasima je kuća za odmor s bazenom za koju se u sezoni dnevno treba izdvojiti 114 eura.

Ove godine apartman na Pagu u kojem se može smjestiti pet osoba, u predsezoni stoji 25 eura, u sezoni 50, dok je cijena u posezoni 30 eura.

No, unatoč tome što su ove godine cijene znatno niže nego lani, Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma pri HGK, za Index je istaknula da buking u privatnom smještaju ide jako loše.

Rezerviraju se samo kompletne kuće za najam, stranci ne žele u apartmane

“Netko se oslanja uglavnom na svoje stare goste, dakle na one koji su već prije rezervirali pa su s njima stalno u kontaktu. No izravnih, novih rezervacija ima malo. I ono malo što ima većinom se odnosi na najam kuća za odmor. Dakle, rezerviraju se samo te kompletne kuće, a nikako apartmani po kućama ili zgradama. Turisti zbog ove situacije s koronavirusom radije iznajmljuju cijele kuće za odmor, tako da će iznajmljivači koji ih rentaju najbolje proći”, rekla je Martina Nimac Kalcina.

Navodi kako će svi ostali dosta loše proći i pitanje je, ističe, koliko će uopće imati gostiju.

“Zavisi kakva će biti situacija kad se potpuno otvore granice. Svi se nadaju da će sezona krenuti, no realnost je da je zasad situacija jako loša. Što se pak tiče domaćih gostiju, njima će se definitivno morati dati popusti te sniziti cijene najma”, istaknula je Nimac Kalcina.

Daniel Radeta, predsjednik Udruge iznajmljivača privatnog smještaja Zadar ističe kako je situacija i dalje neizvjesna te da će ove godine upravo cijena biti ključni faktor što se tiče turizma.

“Vlada je pokazala da su im važniji izbori i stranačke pozicije, nego turizam”

“Sigurno je će i druge države ići u snižavanje cijena tako da će domaći iznajmljivači i svi koji se bave turizmom morati spustiti cijene. Iskreno, postavlja se i pitanje koliko postoji interes za putovanje u ovoj situaciju. Sad je na čelnim ljudima u turizmu da osmisle neku strategiju privlačenja turista, no vidimo da su im važniji izbori i stranačke pozicije, nego turizam tako da se ovo može smatrati veleizdajom. Do danas nismo imali nikakve informacije kako bi turizam mogao izgledati. No i ovo što su danas objavili za zemlje za koje je dopušten ulazak, to su više tehničke stvari”, rekao je Radeta.

Smatra da bi Ministarstvo turizma i HTZ trebali pokrenuti jaku kampanju privlačenja stranaca. Kaže kako po pretragama vide da postoji interes za Hrvatsku, ali slab je broj rezervacija.

“Moramo biti konkurentni i strateški osmisliti plan privlačenja gostiju, a kako će se to komunicirati ovisi o Ministarstvu turizma, moraju osmisliti turističku strategiju, a ne kako će dobiti izbore. Situacija je poprilično nejasna, trebalo bi uključiti sve koji se bave turizmom da pokušaju privući turiste, da se osmisli šira strategija, trebaju se uključiti svi, od turističkih agencija do iznajmljivača kako bi zajedno privukli goste. Situacija je puno delikatnija nego što nam Ministarstvo prezentira. Ako se realan sektor pripremio da će sezona biti 70 posto lošija, onda je red da se unaprijed razmišlja pa da se i parafiskalni nameti spuste 70 posto kako bi se gospodarstvo održalo”, kazao je Radeta.

Na kraju je naveo kako im sada preostaje samo se nadati se da će priča krenuti bolje.

“Trenutno je radi izbora gospodarstvo stavljeno u drugi plan, što je loša poruka”, zaključio je Radeta, a objavio Index.