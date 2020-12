UDRUGA GLAS PODUZETNIKA Nove gospodarske mjere samo su još jedan Vladin spin

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Sav teret krize i dalje pada na leđa poduzetnicima, a gospodarske mjere koje se donose su nelogične, maksimalno birokratizirane i manjkave. Nadoknadu fiksnih troškova poduzetnici mogu očekivati, u najboljem slučaju, tek na proljeće, misle poduzetnici.

Udruga Glas poduzetnika upozoravala je da mjere koje Vlada Republike Hrvatske i nadležna ministarstva donose nisu adekvatne i ne pomažu poduzetnicima dugoročno.

“Ponovno, naša upozorenja su se pokazala istinitima. Porezna uprava jučer je objavila Uputu o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) u kojoj su se pronašle mnogobrojne nelogičnosti i manjkavosti. Naime, prema navedenoj Uputi nadležni nisu ispunili obećanja koja su dali na sastancima s poduzetnicima”, ističu u udruzi Glas poduzetnika.

Nadalje naglašavaju kako su “iz Porezne uprave naveli da poslodavci prvo trebaju platiti svoje obveze, a da će tek potom dobiti od države povrat isplaćenih troškova. Međutim, u ovoj situaciji je za većinu poduzetnika to nemoguće. Godina 2020. bila je izuzetno loša i poduzetnici nisu mogli stvarati nove zalihe. Također, moramo istaknuti da su sve zalihe od prošlih godina bile potrošene na prvi lockdown. Ove ‘mjere’ znače da se poduzetnici moraju prvo zadužiti, s tim da je upitno hoće li dobiti sredstva, kako bi platili obveze. Nakon toga će im država vratiti sredstva umanjena za iznos PDV-a. Kako će poduzetnici snositi troškove još i potencijalnih kamatnih stopa te razlike između neto i bruto vrijednosti usluge? Nadalje, račune za prosinac moraju predati do 15. veljače 2021. godine, što znači da podmirenje troškova mogu očekivati tek u ožujku ili travnju. Moramo priznati da ovo nije iznenađujuće, s obzirom na to da još uvijek nisu isplaćene ni mjere za očuvanje radnih mjesta za listopad. Ako poslodavac zakasni isplatiti plaću, to je kazneno djelo, a ne zaboravimo i da ima odgovornost prema svom zaposleniku. Navedenog zaposlenika ne mora biti briga što HZZ kasni s isplatom više od mjesec dana”.

U udruzi Glas poduzetnika smatraju da je ovakav tip mjera daleko od dovoljnog za obeštećenje poduzetnika.

“Kao što smo već istaknuli, poduzetnici nemaju sredstava kojima bi mogli plaćati fiksne troškove, a kreditne linije su teško dostupne. UGP smatra da ovo uopće nisu mjere pomoći, jer poduzetnici nemaju vremena čekati isplate do proljeća”, ističu u Glasu poduzetnika.

“Konkretno, u primjeru mog poslovanja, visina fiksnih troškova je od 400 tisuća do 450 tisuća kuna bruto. Po ovoj mjeri, mi se sada moramo zadužiti u financijskoj instituciji (ako nam uopće odobre sredstva) kako bismo platili obveze i tek potom ih dobili natrag. Naravno, pri tome istovremeno imamo kamatnu stopu i razliku između neto i bruto vrijednosti usluge, koja također nije pokrivena ovom mjerom, čime je situacija još i teža”, rekao je Orlando Lopac, vlasnik fitness centara.

Iako je na sastanku s predstavnicima Vlade RH dogovoreno jedno, ono što su dobili, kako kažu, su komplicirane mjere koje nemaju pretjeranog smisla.

“Umjesto da postupak naprave jednostavnim, oni su ga u potpunosti zakomplicirali. Smatramo da su kriteriji za dodjelu nelogični, kao i sama mjera. Isto tako, ne radi se o mjeri koja je dogovorena na sastanku s predstavnicima Vlade RH. Samo kreiraju bespotreban posao i dodatnu birokraciju kojom opravdavaju postojanje zaposlenika koji samo štambiljaju u javnom sektoru”, rekao je Dražen Oreščanin, izvršni direktor UGP-a.

“Upravo zato smo tražili da obeštećenje bude određeni postotak prošlogodišnjeg prometa, što bi značilo manje birokracije za poduzetnike, a i za HZZ te bržu provedbu u situaciji u kojoj je svaki dan važan. Također, moramo istaknuti da ovim mjerama većinom država sama sebi vraća novac, jer se radi uglavnom o fiksnim troškovima komunalija, struje, vode, svega onoga što se slijeva natrag u državne i gradske tvrtke te državne i gradske proračune. Navedeno konkretno znači, da ponovno za tvrtke i obrte nema sredstava pomoći, već dobivaju samo mrvice koje će skupo platiti”, ističu iz Glasa poduzetnika.

“Na sastanku s Vladom RH smo razgovarali o dvije stvari. Borili smo se za to da se u mjere ne uključe samo tvrtke koje su likvidne, već da prežive sve tvrtke. One tvrtke i obrti koji se nalaze u problemima, ovim mjerama neće preživjeti. Potaknuli smo i pitanje naših dobavljača koji nisu uključeni u nikakve mjere, a jednako su pogođeni kao i mi ostali. Navedena mjera omogućit će samo likvidnim tvrtkama koje imaju sredstva da prežive, za ostale ih nije briga. Na sastanku je dogovoreno da će nadoknada ići brzo i da će ići odmah, a danas imamo drukčiju situaciju. Također, na sastanku smo razgovarali o tome da se trebaju uzeti i troškovi iz studenog te prema tom iznosu refundirati. Žao mi je što stvari ponovno idu u pogrešnom smjeru”, rekao je Vedran Jakominić, član Odbora za ugostiteljstvo i turizam.

“UGP mora upozoriti i na još jednu nelogičnost, a to je da predstavnici Vlade RH predstavljaju mjere za očuvanje radnih mjesta kao pomoć poduzetnicima. Moramo istaknuti da se radi o pomoći isključivo za radnike, a da to samim poslodavcima stvara samo dodatan posao. Da su ti radnici ostali bez radnih mjesta, država bi im isplaćivala slične naknade za nezaposlene. Proklamiranje pomoći poduzetnicima je ništa drugo nego medijski spin”, ističu.

Dodaju kako “već mjesecima govore kako su troškovi tvrtki daleko veći od troškova minimalne plaće te tražimo da tvrtke koje imaju pad prometa od 80 do 90 posto iako nisu formalno zatvorene dobiju nadoknade te sredstva da opstanu. Međutim, nadležni ignoriraju taj problem, kao što ignoriraju i gotovo 14 tisuća članova okupljenih u najbrojnijoj dobrovoljnoj poduzetničkoj udruzi”.

“Ovim putem predlažemo Vladi RH da mjere za očuvanje radnih mjesta isplati direktno radnicima, kako bi prestali govoriti o tome da se radi o mjerama pomoći poduzetnicima. To jednostavno nije istina. Na taj način odgovornost za isplatu bi preuzeli oni čija to odgovornosti i jest”, zaključuju u UGP-u.