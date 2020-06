U ponedjeljak počinje zaprimanje novih zahtjeva za državne potpore, ali samo za određene djelatnosti

Autor: D.Kt.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje krajem svibnja izmjenilo je uvjete za dodjeljivanje državnih potpora prema kojima će poslodavci koji isplate dividendu morati vratiti subvenciju za očuvanje radnih mjesta, a zabrana isplate dividende ili udjela u dobiti trajat će sve do kraja 2021. godine, iako su mnogi pretpostavljali da se to odnosi samo do kraja ove godine.

Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da podržavaju ovakve mjere, odnosno obvezu vraćanja potpora ukoliko se utvrde nepravilnosti ili se pokaže da određeni poslodavac nije ostvarivao pravo na državnu subvenciju, a istu je zatražio i dobio od države. I sindikati, očekivano, podržavaju obvezu vraćanja potpora, ai i još jednom naglašavaju da su se potpore morale isplaćivati izravno na račune radnika, a ne poduzeća.

Poslodavci koji prvi put podnose zahtjev za potpore za mjesec svibanj i zapošljavaju više od 50 radnika moraju dokazati da su u svibnju ove godine imali pad prometa veći od 20 posto u odnosu na lanjski svibanj, dok se za tvrtke koje imaju manje od 50 zaposlenih uvjeti ne mijenjaju.

Iz HZZ-a pri tom navode razloge koji se neće uzimati u obzir za dobivanje potpora za svibanj, a to su otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara, ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i kao i nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Sa svibnjom istječu tromjesečne potpore za očuvanje radnih mjesta koje je Vlada dijelila svim tvrtkama koje su ih zatražile zbog zaključavanja ekonomije uslijed pandemje koronavirusa. Od lipnja, podsjetimo, državne potpore zbog covida-19 moći će tražiti samo poslodavci iz sektora turizma, ugostiteljstva, prometa, organizacije događanja (event industrije) te neki poslodavci iz sektora poljoprivrede.

Kriterij za dodjelu potpore bit će pad prihoda za najmanje 50 posto u odnosu na svibanj 2019. što će poslodavac morati dokazati temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.. i svibanj 2019. Poreznoj upravi, a potpora će se moći ostvariti za radnike zaposlene do 19. ožujka i to samo za one koje je poslodavac naveo prilikom podnošenja zahtjeva. Poslodavci koji nisu isplatili plaću za travanj, neće moći koristiti tu mjeru. Zaprimanje zahtjeva za lipanjske potpore počinje 8. ovoga mjeseca.